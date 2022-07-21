發展台灣太空硬實力 富邦產險承保「獵風者衛星」整測運送保險

《太空發展法》於2021年5月三讀通過， 為台灣第一部國家太空法案，劃下推動太空產業的里程碑， 太空產業成為政府「六大核心戰略產業」中的關鍵項目， 未來將發展更具前瞻性的技術，提升我國太空相關產業的競爭力。 為協助台灣太空產業發展，富邦產險承保台灣新型態氣象衛星「獵風 者衛星」的整測運送保險，為台灣的太空硬實力盡一份心力。

富邦產險表示，每一顆衛星發射至太空執行任務前， 其製造安裝過程中會面臨外在環境及內部機械的眾多風險， 可能讓衛星遭受損害，導致計畫功虧一簣，針對此階段風險， 富邦產險獨家承保並完成專業客製的保險規劃， 確保衛星計畫順利成功，主要保險內容包含衛星組裝、 整合及測試保險與衛星運送保險等。

台灣航太發展專責機構「國家太空中心」於1999年初成功發射「 福爾摩沙衛星一號」後，2017年成功發射台灣第一顆自製的高解 析度、光學遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」， 此顆衛星是由國家太空中心研究團隊耗時6年研發而成， 主要功能應用於防災勘災、國土安全及環境監控等任務。而「 福爾摩沙衛星五號」的整測運送保險即是由富邦產險承保， 為台灣的自行研發的衛星提供最完善的保險防護， 讓太空產業技術發展無後顧之憂。

有「福爾摩沙衛星五號」的成功經驗，富邦產險於2020年再度取 得我國第二顆自製衛星「獵風者衛星」的整測運送保險。 近年來全球暖化，極端氣候越演越烈，台灣地處亞熱帶四面環海， 颱風等劇烈氣候對於民生經濟影響甚大，「獵風者衛星」是一顆新時 代氣象衛星，衛星自主能力再提升， 其主要任務是蒐集由地表反射的全球導航衛星系統訊號， 進行海氣交互作用、颱風強度預測等研究；此外也將與學研界合作， 研究海面反射訊號資料在氣象數值模式的應用， 期望對劇烈天氣的預報，以及降低災害預警之不確定性能有所幫助。

衛星發展一直是台灣在太空領域展現實力的一環，一顆衛星的產生， 其背後必定有非常多的困難程序及辛苦付出，未來， 富邦產險將持續積極參與衛星保險的研發，提供完整保險防護規劃， 為國家發展貢獻力量，提升台灣在太空相關領域的競爭力。