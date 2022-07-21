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發展台灣太空硬實力 富邦產險承保「獵風者衛星」整測運送保險

為台灣太空產業發展及劇烈天氣預報盡一份心力

By 台灣英文新聞
2022/07/21 17:07

《太空發展法》於2021年5月三讀通過，為台灣第一部國家太空法案，劃下推動太空產業的里程碑，太空產業成為政府「六大核心戰略產業」中的關鍵項目，未來將發展更具前瞻性的技術，提升我國太空相關產業的競爭力。為協助台灣太空產業發展，富邦產險承保台灣新型態氣象衛星「獵風者衛星」的整測運送保險，為台灣的太空硬實力盡一份心力。

富邦產險表示，每一顆衛星發射至太空執行任務前，其製造安裝過程中會面臨外在環境及內部機械的眾多風險，可能讓衛星遭受損害，導致計畫功虧一簣，針對此階段風險，富邦產險獨家承保並完成專業客製的保險規劃，確保衛星計畫順利成功，主要保險內容包含衛星組裝、整合及測試保險與衛星運送保險等。

台灣航太發展專責機構「國家太空中心」於1999年初成功發射「福爾摩沙衛星一號」後，2017年成功發射台灣第一顆自製的高解析度、光學遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，此顆衛星是由國家太空中心研究團隊耗時6年研發而成，主要功能應用於防災勘災、國土安全及環境監控等任務。而「福爾摩沙衛星五號」的整測運送保險即是由富邦產險承保，為台灣的自行研發的衛星提供最完善的保險防護，讓太空產業技術發展無後顧之憂。

有「福爾摩沙衛星五號」的成功經驗，富邦產險於2020年再度取得我國第二顆自製衛星「獵風者衛星」的整測運送保險。近年來全球暖化，極端氣候越演越烈，台灣地處亞熱帶四面環海，颱風等劇烈氣候對於民生經濟影響甚大，「獵風者衛星」是一顆新時代氣象衛星，衛星自主能力再提升，其主要任務是蒐集由地表反射的全球導航衛星系統訊號，進行海氣交互作用、颱風強度預測等研究；此外也將與學研界合作，研究海面反射訊號資料在氣象數值模式的應用，期望對劇烈天氣的預報，以及降低災害預警之不確定性能有所幫助。

衛星發展一直是台灣在太空領域展現實力的一環，一顆衛星的產生，其背後必定有非常多的困難程序及辛苦付出，未來，富邦產險將持續積極參與衛星保險的研發，提供完整保險防護規劃，為國家發展貢獻力量，提升台灣在太空相關領域的競爭力。

更新時間 : 2022-07-21 17:47 GMT+08:00

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