中華電信暨基金會創新5G無塑系列活動7/21起跑 首創無塑環保NFT發行

中華電信攜手中華電信基金會今(21)日啟動第二屆「 5G無塑企業志工永續行動」活動，並發行中華電信5G無塑日系列 NFT，由中華電信總經理暨中華電信基金會董事長郭水義代表， 邀請策略合作夥伴紙風車劇團任建誠團長、 子公司宏華國際張義豐董事長、 供應商夥伴台灣諾基亞通信劉明達總經理、台灣愛立信( Ericsson Taiwan)周大企總經理等代表一起響應， 期望集結整個集團及友好合作伙伴之力，全面帶領同仁、眷屬、 親朋好友，以及鼓勵社會大眾共同落實各項環保概念及行動。

中華電信表示， 今年5G無塑企業志工永續行動同樣設計系列四部曲，內容包括： 首部曲­-「中華電信5G無塑日系列NFT」公益發行及「 無塑88」DIY全民線上徵件活動、二部曲-呼朋引伴­「 企業志工永續行動培訓」、三部曲- 結合紙風車劇團透過戲劇推廣環保概念、陪小朋友開心過暑假的「 無塑生活節」（8/13在台中、9/3在高雄各舉辦一場）， 以及四部曲-全國同步環保日(淨灘/淨山/淨公園)等， 希望秉持一貫的「5G無塑、無拘無束」理念，號召子公司、 供應商、各類社會回饋服務的合作夥伴們一起參與， 透過潔淨行動共創「無塑美好生活 」。

郭水義總經理表示，發行中華電信5G無塑日系列NFT， 是希望在Web3.0的科技潮流下，以線上強大的5G科技連結、 創造廣傳口碑，搭配線下實體應用宣導， 以虛實結合方式打造更多元且全方位的無塑新生活， 提升大眾的環保認同，讓環保無塑的概念深植大家心中， 且可積極落實聯合國永續發展目標(SDGs) 的第13項氣候行動、第14項保育及維護海洋資源、第15項保育 與維設陸地生態，以及第17項促進目標實現的全球夥伴關係等。

中華電信5G無塑日系列NFT發行分兩階段， 第一階段限量發行100個NFT、每個980元， 購買者可獲得無塑塑家族(共六個角色)虛擬頭像一個， 可以在FB、IG等社群媒體分享自己的無塑主張， 同時北部民眾從7/21至8/ 21可以在大稻埕無塑販賣機換得環保商品， 中南部民眾則可在無塑生活節8/13台中場、9/ 3高雄場時持幣兌換環保商品； 第二階段則與澎湖關心海洋廢棄物問題的在地團體-O2 Lab海漂實驗室合作，其長期將廢棄物再利用做成藝術品， 並因此吸引青年返鄉、關心地方創生，中華電信與O2 Lab合作，將澎湖常見30種海漂魚系列圖鑑製成電子檔， 限量發行30個NFT，購買者可獲得「虛擬完整版電子圖鑑」 及實體作品乙個，為環境保護、鼓勵地方創生盡份心力。

郭水義總經理指出， 發行NFT除了強調元宇宙也可以推廣無塑環保概念外， 更重要的是募集認同中華電信「I環保」倡議的種子會員， 這些朋友高度關心環境， 未來在每屆的5G企業志工永續行動規劃時， 或籌辦相關環保活動時，都會邀請其提供建議， 讓整個活動的設計更接地氣、更能發揮實效， 是中華電信在環境永續的道路上堅實的夥伴。 而NFT銷售所獲收益，將致贈相關環保團體， 例如台灣湛藍海洋聯盟、長期關心海廢議題的黑潮基金會等； 且往後無塑塑家族NFT交易中的每一次購買，都將收益分潤， 持續捐助給相關環保團體，達到真正的環保永續理念。

同時，郭水義總經理強調，中華電信基金會在地深耕超過15年， 除了協助全台各個偏鄉社區和部落，建置數位學習環境， 導入青年志工，積極協助地方創生的進行外， 也持續關注環境永續議題。去年與中華電信共推廣「5G無塑日」， 即獲得各界廣大迴響。今年，基金會特別邀請長年合作夥伴「 台灣玩具圖書館協會」於「無塑生活節」活動會場設置攤位， 讓親子民眾能以更趣味、更生活化的方式一起響應無塑活動。「 台灣玩具圖書館協會」從環保及教育出發，致力於玩具回收再利用， 賦予老玩具新生命，藉此減少產生廢棄物。 活動會場除了有各式玩具提供親子共玩，也設有玩具回收站， 鼓勵親子以實際行動落實無塑理念， 也讓環境永續的種子從小開始扎根。

策略合作夥伴紙風車劇團團長任建誠表示， 今年是劇團第二年參與中華電信5G無塑生活節演出，特別將無塑、 零碳的訊息透過「巫頂環遊世界」和「蕃蕃森林奇遇記」戲劇故事， 灌輸小朋友環保意識，演出前更規劃有趣的互動遊戲和親子問答， 希望將環保的意識深入民眾心中，並逐步落實於日常生活。

台灣諾基亞通信總經理劉明達表示，過去幾年已推動Design for Environment，將Circular Economy 納入設計，我們的產品硬體部分絕大多數是金屬材質，低於10% 的塑膠材料，並提高產品中所使用的塑膠循環再利用； 其中固定網路ONT 設計，成功使用標準工藝，在外殼設計中使用了60% 的消費後塑膠(Post-consumer Recycled)， 我們相信科技是解決人類當前面臨各式各樣挑戰的很好的解決方法。 非常榮幸能與中華電信攜手同行，為台灣共同打造更綠色、 友善的環境。

台灣愛立信(Ericsson Taiwan)總經理周大企則表示， 無塑政策的理念是愛立信執行循環經濟方法重要的一環， 也是達成氣候目標與環境永續的重要方法之一， 從設計製造和使用階段到再利用、產品回收和報廢的所有環節， 我們皆以產品耐用性、可升級性、可修復性、 可維護性和可回收性等原則為最高標準， 最大限度降低對營運的負面影響，並致力於提高其產品組合的能效， 以減少所屬產業和其他產業對環境造成的影響。 我們希望能和中華電信持續攜手合作，一起打造「5G 無塑」的未來!

代表中華電信子公司出席的宏華國際董事長張義豐則表示，宏華國際 應是中華電信集團內青春熱情有活力， 也最具有新一代環保意識的年輕人聚集的子公司， 從2015年就開始進行淨山及淨灘、募集二手玩具、舊鞋捐贈， 到最近本公司資訊處更整理了二十台的二手電腦、筆電， 捐贈給新北市西奧尼協會，幫助弱勢學童可以線上學習， 達到無塑環保與公益結合的目的。 宏華的同仁有愛心更擁有創意與熱情， 相信在母公司中華電信登高一呼下，全體同仁定將當仁不讓， 做為企業志工的核心和先鋒，在營運與生活的每一個環節中， 設想出最具創意和發展性的運作模式， 開創21世紀的無塑生活法則，用環保為先的態度， 為保護地球善盡心力。

而從記者會現場貴賓收到的文創設計感十足、 每件都是唯一一款的環保袋， 竟然是第一屆5G無塑企業志工永續行動所製作的宣傳物回收再利用 ，就可以看出中華電信落實無塑的作為與決心， 同時也對循環利用做出最佳示範。

由於地球暖化、加上疫情衝擊一次性使用的醫療相關防護用品激增， 致使氣候變遷的速度、對地球的影響已超乎想像， 中華電信堅持創新領航，不斷透過各種方式引領、建立「5G無塑 無拘無束」生活型態，即使不得不使用塑膠製品時， 也要使用可分解、可回收的材質，全力共創無塑生活新風潮， 鼓勵更多人投入無塑、綠色、低碳的消費、應用、生活方式， 也期許每位同仁都成為推廣環保概念的企業志工種子，從自身做起， 進而影響家人、朋友，以及攜手子公司、供應商夥伴一起參與、 積極減碳管理，並透過廣結盟，持續結合有心的NPO、 NGO團體、合作夥伴共同為保護地球、 推廣並實踐環保意識而盡心力，一起追求企業、社會、國家、 人類的永續發展。