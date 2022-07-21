中華電信暨基金會創新5G無塑系列活動7/21起跑 首創無塑環保NFT發行

中華電信攜手中華電信基金會今(21)日啟動第二屆「5G無塑企業志工永續行動」活動，並發行中華電信5G無塑日系列NFT，由中華電信總經理暨中華電信基金會董事長郭水義代表，邀請策略合作夥伴紙風車劇團任建誠團長、子公司宏華國際張義豐董事長、供應商夥伴台灣諾基亞通信劉明達總經理、台灣愛立信(Ericsson Taiwan)周大企總經理等代表一起響應，期望集結整個集團及友好合作伙伴之力，全面帶領同仁、眷屬、親朋好友，以及鼓勵社會大眾共同落實各項環保概念及行動。
中華電信表示，今年5G無塑企業志工永續行動同樣設計系列四部曲，內容包括：首部曲-「中華電信5G無塑日系列NFT」公益發行及「無塑88」DIY全民線上徵件活動、二部曲-呼朋引伴「企業志工永續行動培訓」、三部曲-結合紙風車劇團透過戲劇推廣環保概念、陪小朋友開心過暑假的「無塑生活節」（8/13在台中、9/3在高雄各舉辦一場），以及四部曲-全國同步環保日(淨灘/淨山/淨公園)等，希望秉持一貫的「5G無塑、無拘無束」理念，號召子公司、供應商、各類社會回饋服務的合作夥伴們一起參與，透過潔淨行動共創「無塑美好生活 」。
郭水義總經理表示，發行中華電信5G無塑日系列NFT，是希望在Web3.0的科技潮流下，以線上強大的5G科技連結、創造廣傳口碑，搭配線下實體應用宣導，以虛實結合方式打造更多元且全方位的無塑新生活，提升大眾的環保認同，讓環保無塑的概念深植大家心中，且可積極落實聯合國永續發展目標(SDGs)的第13項氣候行動、第14項保育及維護海洋資源、第15項保育與維設陸地生態，以及第17項促進目標實現的全球夥伴關係等。
中華電信5G無塑日系列NFT發行分兩階段，第一階段限量發行100個NFT、每個980元，購買者可獲得無塑塑家族(共六個角色)虛擬頭像一個，可以在FB、IG等社群媒體分享自己的無塑主張，同時北部民眾從7/21至8/21可以在大稻埕無塑販賣機換得環保商品，中南部民眾則可在無塑生活節8/13台中場、9/3高雄場時持幣兌換環保商品；第二階段則與澎湖關心海洋廢棄物問題的在地團體-O2 Lab海漂實驗室合作，其長期將廢棄物再利用做成藝術品，並因此吸引青年返鄉、關心地方創生，中華電信與O2 Lab合作，將澎湖常見30種海漂魚系列圖鑑製成電子檔，限量發行30個NFT，購買者可獲得「虛擬完整版電子圖鑑」及實體作品乙個，為環境保護、鼓勵地方創生盡份心力。
郭水義總經理指出，發行NFT除了強調元宇宙也可以推廣無塑環保概念外，更重要的是募集認同中華電信「I環保」倡議的種子會員，這些朋友高度關心環境，未來在每屆的5G企業志工永續行動規劃時，或籌辦相關環保活動時，都會邀請其提供建議，讓整個活動的設計更接地氣、更能發揮實效，是中華電信在環境永續的道路上堅實的夥伴。而NFT銷售所獲收益，將致贈相關環保團體，例如台灣湛藍海洋聯盟、長期關心海廢議題的黑潮基金會等；且往後無塑塑家族NFT交易中的每一次購買，都將收益分潤，持續捐助給相關環保團體，達到真正的環保永續理念。
同時，郭水義總經理強調，中華電信基金會在地深耕超過15年，除了協助全台各個偏鄉社區和部落，建置數位學習環境，導入青年志工，積極協助地方創生的進行外，也持續關注環境永續議題。去年與中華電信共推廣「5G無塑日」，即獲得各界廣大迴響。今年，基金會特別邀請長年合作夥伴「台灣玩具圖書館協會」於「無塑生活節」活動會場設置攤位，讓親子民眾能以更趣味、更生活化的方式一起響應無塑活動。「台灣玩具圖書館協會」從環保及教育出發，致力於玩具回收再利用，賦予老玩具新生命，藉此減少產生廢棄物。活動會場除了有各式玩具提供親子共玩，也設有玩具回收站，鼓勵親子以實際行動落實無塑理念，也讓環境永續的種子從小開始扎根。
策略合作夥伴紙風車劇團團長任建誠表示，今年是劇團第二年參與中華電信5G無塑生活節演出，特別將無塑、零碳的訊息透過「巫頂環遊世界」和「蕃蕃森林奇遇記」戲劇故事，灌輸小朋友環保意識，演出前更規劃有趣的互動遊戲和親子問答，希望將環保的意識深入民眾心中，並逐步落實於日常生活。
台灣諾基亞通信總經理劉明達表示，過去幾年已推動Design for Environment，將Circular Economy 納入設計，我們的產品硬體部分絕大多數是金屬材質，低於10%的塑膠材料，並提高產品中所使用的塑膠循環再利用；其中固定網路ONT 設計，成功使用標準工藝，在外殼設計中使用了60% 的消費後塑膠(Post-consumer Recycled)，我們相信科技是解決人類當前面臨各式各樣挑戰的很好的解決方法。非常榮幸能與中華電信攜手同行，為台灣共同打造更綠色、友善的環境。
台灣愛立信(Ericsson Taiwan)總經理周大企則表示，無塑政策的理念是愛立信執行循環經濟方法重要的一環，也是達成氣候目標與環境永續的重要方法之一，從設計製造和使用階段到再利用、產品回收和報廢的所有環節，我們皆以產品耐用性、可升級性、可修復性、可維護性和可回收性等原則為最高標準，最大限度降低對營運的負面影響，並致力於提高其產品組合的能效，以減少所屬產業和其他產業對環境造成的影響。我們希望能和中華電信持續攜手合作，一起打造「5G 無塑」的未來!
代表中華電信子公司出席的宏華國際董事長張義豐則表示，宏華國際應是中華電信集團內青春熱情有活力，也最具有新一代環保意識的年輕人聚集的子公司，從2015年就開始進行淨山及淨灘、募集二手玩具、舊鞋捐贈，到最近本公司資訊處更整理了二十台的二手電腦、筆電，捐贈給新北市西奧尼協會，幫助弱勢學童可以線上學習，達到無塑環保與公益結合的目的。宏華的同仁有愛心更擁有創意與熱情，相信在母公司中華電信登高一呼下，全體同仁定將當仁不讓，做為企業志工的核心和先鋒，在營運與生活的每一個環節中，設想出最具創意和發展性的運作模式，開創21世紀的無塑生活法則，用環保為先的態度，為保護地球善盡心力。
而從記者會現場貴賓收到的文創設計感十足、每件都是唯一一款的環保袋，竟然是第一屆5G無塑企業志工永續行動所製作的宣傳物回收再利用，就可以看出中華電信落實無塑的作為與決心，同時也對循環利用做出最佳示範。
由於地球暖化、加上疫情衝擊一次性使用的醫療相關防護用品激增，致使氣候變遷的速度、對地球的影響已超乎想像，中華電信堅持創新領航，不斷透過各種方式引領、建立「5G無塑 無拘無束」生活型態，即使不得不使用塑膠製品時，也要使用可分解、可回收的材質，全力共創無塑生活新風潮，鼓勵更多人投入無塑、綠色、低碳的消費、應用、生活方式，也期許每位同仁都成為推廣環保概念的企業志工種子，從自身做起，進而影響家人、朋友，以及攜手子公司、供應商夥伴一起參與、積極減碳管理，並透過廣結盟，持續結合有心的NPO、NGO團體、合作夥伴共同為保護地球、推廣並實踐環保意識而盡心力，一起追求企業、社會、國家、人類的永續發展。