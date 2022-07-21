「燦爛新女力」訴說13位新住民生命故事　侯友宜：新北市是最友善新住民的城市

新北市政府社會局集結13位新住民的生命故事成「 燦爛新女力」一書，於21日在市府3樓逗點以「國際新北市、 幸福新生活」為主題，舉行新書發表會。侯友宜市長表示， 新北市是全國最友善新住民的城市，有11萬多的新住民， 占全國新住民人口幾近20％，他在「2030新住民十年政策」 中，揭示要以「人才培育、接軌全球、聚落營造、福利服務」 四大策略來協助新住民，希望新住民在這塊土地上都能發光發熱。

新書發表會邀請書中人物陳秋柳、 卞柔勻和新店新住民家庭關懷站負責人張月英等人現身說法， 並與侯友宜對談。陳秋柳說她懷著夢想從越南嫁來台灣， 卻在三重碧華公園幫人修剪指甲；女兒也曾因「新住民第二代」 的身分而在意，但在她的努力下，母女逐漸展露頭角， 從舞台劇到電影，甚至發揚家鄉的「才子樂」， 獲得文化部門的支持和肯定。

另位越南新住民卞柔勻，初嫁來台灣遇人不淑， 曾獨自帶著幼女經歷一段逆境求生的歲月，她刻苦奮發，熬過艱辛， 後來遇見生命中的貴人，不僅重組了幸福家庭， 還在3D果凍藝術創作上發揮才能， 曾獲韓國釜山國際烘焙大賽冠軍、 比利時觀光美食節線上比賽烘焙金牌，目前開設藝術手作烘焙教室， 培力其他新住民。她表示，在台灣落地生根22年， 可以很驕傲的說：「挖嘛係台丸人！」

張月英則表示，女兒去法國留學、兒子到緬甸經商， 各自帶回大陸籍女婿和緬甸籍媳婦，家裡宛如是一個小聯合國， 為了陪伴他們融入社會，她當個快樂的老書僮，陪著媳婦上學， 跟著女婿上街，媳婦現在不僅語言溝通無礙， 還練就了一手漂亮的硬筆字。

侯友宜表示，新北市位居台灣首府，也是新住民的首選， 新住民普遍會面臨家庭關係、飲食文化、語言文字、親子教育、 就業服務、各項社會福利和醫療保健等問題， 他上任後除了持續推動多元文化教育，並提出「 2030新住民十年政策」，透過教育、民政、社會、文化、勞工、 經發、衛生等相關局處推動，以四大策略來協助新住民。「 人才培育」要透過教育，提升新住民和子女自身的優勢。「 接軌全球」要培力就業，不僅雙語，還要多語， 以橋接東協甚至接軌全球。「聚落營造」則要融合風土民情， 推廣多元文化，以分享生活圈及工作圈。「福利服務」 則要整合相關資源，落實公共參與，以提高社會競爭力。

社會局長張錦麗表示，女性要闖出一片天比男性要困難， 尤其這群新住民，飄洋過海，勇敢追夢，展現了女力的堅強與韌性， 在生活中不斷淬鍊自己，參與通譯的培力課程， 並努力爭取到各單位義務服務，也開發自己無限潛能，在餐飲、 演藝、商業、公益等事業與家庭中，都有卓越的表現與貢獻， 並協助、鼓勵有同樣境遇的家鄉姊妹。

張錦麗說， 社會局設有2個新住民家庭服務中心與40個社區關懷站， 分布在29區，協助新住民各項生活適應， 並透過各種方案來培力新住民人才，提供各項資源協助， 希望讓新住民姊妹們找到奮鬥的依靠， 讓外界看到姊妹們的努力與成就。

負責採訪執筆的社會局專員陳清貴表示， 13位新住民故事包含了泰國李拉雀薇、中國王君岩、緬甸張麗英、 柬埔寨孫雅雯、潘喜玲、印尼慕雅妮、盧美華和越南6位曾女香、 范秋水、黎金剛、武氏芳恆、陳秋柳、卞柔勻等。 她們從為愛走天涯到落地生根，都歷經一番寒徹骨的遭遇， 但生命經過蛻變，最後都羽化成翩翩彩蝶。 13位新住民的生命故事，值得閱讀，也會令人省思。