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三峽納涼季開跑 鬥陣來呷涼筍、飲冰茶、嚐鮮蜜

By 台灣英文新聞
2022/07/21 16:55
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

炎炎夏日來三峽郊遊避暑準沒錯， 21日邀請臺北呷米蔬食餐廳執行長王淑珍及主廚宗山到場，ㄧ同與新北市長侯友宜示範「三峽納涼三寶-茶、筍、蜜」創意料理，為本年度三峽納涼季活動暖場。7月22日起至8月22日止，集結三峽25家餐廳小吃及21位當地小農聯名推出限定優惠，現在透過主辦單位三峽農會預訂特色桌餐享折扣1,000元起/桌，還加碼送農會出品碧螺春細麵禮盒(報名連結 ：https://reurl.cc/WrjrVL)，趕緊去預購！

三峽為新北市第二大行政區，三面環山西北一隅面向大漢溪河谷平原，良好的地理位置和適宜的氣候，孕育出許多優良農產品，包括滋味媲美水梨的「梨仔筍」、綠茶界LV-「碧螺春」、受女性歡迎的「蜜香紅茶」及大人小孩都為之瘋狂的「蜂蜜」。三峽農會總幹事張永巨表示，納涼三寶每樣都值得民眾親自來品嚐，尤其現在是綠竹筍產季，三峽綠竹筍口碑好可不是隨便講講的，今年北部地區5縣市(新北、台北、基隆、桃園、苗栗)綠竹筍評鑑比賽，有機組、評鑑組2位冠軍都來自三峽，是正港通過專家鑑定的優質好筍！

呷米蔬食餐廳多年來皆採用三峽當季綠竹筍製作季節料理，今年響應活動推出納涼三寶套餐「梨仔筍燉飯、蜜香紅茶布蕾、蜂蜜薄荷冰沙」。執行長王淑珍表示，為讓任何飲食禁忌的人都有機會品嚐，特別設計無蛋奶全素食套餐，團隊成員試吃都讚不絕口。新北市農業局表示，這次活動自7月22日開跑，為期1個月，期間透過網路銷售並結合美食小農地圖讓民眾隨時掌握所有店家優惠及活動，來三峽納涼避暑之餘，更玩得精打細算。

新北市長侯友宜表示，優質農產、濃厚人情味、藍染文化、老街祖師廟，都是三峽這個城市的代名詞，今年主辦單位三峽農會特別用心，結合實體商店和網路共同促銷推廣，民眾只要帶著手機就可以輕鬆玩透透，歡迎大家到三峽走走，悠遊好山好水，感受老街文化，並將這邊的農特產帶回去分享給親友，保證有面子不漏氣。

三峽納涼季開跑 鬥陣來呷涼筍、飲冰茶、嚐鮮蜜

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-07-21 17:47 GMT+08:00

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