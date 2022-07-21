三峽納涼季開跑 鬥陣來呷涼筍、飲冰茶、嚐鮮蜜

炎炎夏日來三峽郊遊避暑準沒錯， 21日邀請臺北呷米蔬食餐廳執行長王淑珍及主廚宗山到場， ㄧ同與新北市長侯友宜示範「三峽納涼三寶-茶、筍、蜜」 創意料理，為本年度三峽納涼季活動暖場。7月22日起至8月22 日止，集結三峽25家餐廳小吃及21位當地小農聯名推出限定優惠 ，現在透過主辦單位三峽農會預訂特色桌餐享折扣1,000元起/ 桌，還加碼送農會出品碧螺春細麵禮盒(報名連結 ：https://reurl.cc/WrjrVL)， 趕緊去預購！

三峽為新北市第二大行政區， 三面環山西北一隅面向大漢溪河谷平原， 良好的地理位置和適宜的氣候，孕育出許多優良農產品， 包括滋味媲美水梨的「梨仔筍」、綠茶界LV-「碧螺春」、 受女性歡迎的「蜜香紅茶」及大人小孩都為之瘋狂的「蜂蜜」。 三峽農會總幹事張永巨表示，納涼三寶每樣都值得民眾親自來品嚐， 尤其現在是綠竹筍產季，三峽綠竹筍口碑好可不是隨便講講的， 今年北部地區5縣市(新北、台北、基隆、桃園、苗栗)綠竹筍評鑑 比賽，有機組、評鑑組2位冠軍都來自三峽， 是正港通過專家鑑定的優質好筍！

呷米蔬食餐廳多年來皆採用三峽當季綠竹筍製作季節料理， 今年響應活動推出納涼三寶套餐「梨仔筍燉飯、蜜香紅茶布蕾、 蜂蜜薄荷冰沙」。執行長王淑珍表示， 為讓任何飲食禁忌的人都有機會品嚐，特別設計無蛋奶全素食套餐， 團隊成員試吃都讚不絕口。新北市農業局表示，這次活動自7月22 日開跑，為期1個月，期間透過網路銷售並結合美食小農地圖， 讓民眾隨時掌握所有店家優惠及活動，來三峽納涼避暑之餘，更玩得 精打細算。

新北市長侯友宜表示，優質農產、濃厚人情味、藍染文化、 老街祖師廟，都是三峽這個城市的代名詞， 今年主辦單位三峽農會特別用心， 結合實體商店和網路共同促銷推廣， 民眾只要帶著手機就可以輕鬆玩透透，歡迎大家到三峽走走， 悠遊好山好水，感受老街文化， 並將這邊的農特產帶回去分享給親友，保證有面子不漏氣。

照片來源：新北市政府農業局提供