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台灣第4劑接種族群再擴大！7/22起「這兩類人」也可施打新冠疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/21 16:46
台灣第4劑接種族群再擴大！7/22起「50歲以上、因公出國者」也可施打。（圖／pixabay）

台灣第4劑接種族群再擴大！7/22起「50歲以上、因公出國者」也可施打。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日宣布，自7月22日起，開放因工作需出國之18歲以上民眾接種第二次追加劑，也就是俗稱的第4劑，但須與第3劑間隔5個月以上，並建議於出國2週前接種。

第二次追加劑施打群族原本開放對象為65歲以上長者(含55歲以上原住民)、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫低下，且病況穩定者；另外，機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第2次追加劑。

指揮中心說明，目前國境邊境政策逐漸開放，但國際疫情仍處於上升趨勢，為確保國內防疫安全，經參考各國接種政策，擴大施打群族，自7月22日起，開放50歲以上成人、因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾接種，但仍應與第一次追加劑間隔150天以上。

指揮中心說，目前國內疫苗庫存充足，符合接種間隔的民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。

因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾建議於出國2週前接種，除需攜帶健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡之外，亦需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明(3擇1)，及機票，供接種單位核對身分。

指揮中心呼籲，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，尚未完成基礎劑及追加劑接種的民眾應盡速施打，符合第二次追加劑開放對象可依自身風險及意願評估接種，並持續做好個人防護及配合防疫/檢疫規範，以維護國內社區安全。

台灣第4劑接種族群再擴大！7/22起「這兩類人」也可施打新冠疫苗

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