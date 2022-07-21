台灣鴻海投資中國紫光案•19日已向經濟部投審會遞件　發言人談電子族群股價: 嚴重低估「極度不合理」

更新時間: 2022-07-21 17:42

首次發稿: 2022-07-21 17:23

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）鴻海旗下工業富聯轉投資紫光案，經濟部官員今天(21日) 證實於19日收到申請，但因說明投資相關資訊不足，已要求鴻海補件，投審會將根據送審內容考量「先投資後送審」行為的罰鍰金額，若投資涉及列管項目，須送經濟部關鍵技術小組審查。

鴻海14日公告透過旗下工業富聯轉投資事業中國興微（廣州）產業投資合夥企業以人民幣53.8億元轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業，並再轉投資北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

由於此案有「投資事實在前」的情形，根據規定，在鴻海後續提出申請並獲核准前，須先行改正，後續會處以罰鍰，將根據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條、第86條條文，可開罰金額為5萬元至2500萬元。

鴻海發言人巫俊毅今天表示，旗下工業富聯轉投資中國新紫光集團，於19日已向投審會遞件申請，未來會全力說明，希望結果正向。

中央社報導, 經濟部官員今天證實，已於19日傍晚收到鴻海遞件案，由於說明投資相關資訊不足，已通知鴻海補件，並據此審酌確定「投資事實在前、送審行為在後」的罰鍰金額，最高新台幣2500萬。另須同步評估此案是否涉及列管項目，如有，則需進入經濟部關鍵技術小組審查。

根據規定，若投資案涉及列管項目，就需將投資計畫提交經濟部關鍵技術小組審查，由經濟部次長擔任小組召集人，請幕僚單位工業局邀專家學者參審，根據計畫內容進行技術層次、資金、國內有無相對投資與產業發展等項目，進行綜合性審查，最後再由投審會准駁。

首次發稿: 2022-07-21 17:23

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）鴻海發言人巫俊毅今天(21日) 表示，旗下工業富聯轉投資中國新紫光集團，於19日已向投審會遞件申請，未來會全力說明，希望結果正向。

鴻海下午受邀參加台灣證券交易所舉辦「科技大未來」主題式業績發表會，這是鴻海首度參加證交所舉辦業績發表會，會後巫俊毅接受媒體採訪。

談到鴻海集團轉投資中國新紫光集團進度，巫俊毅指出，19日已經向經濟部投資審議委員會遞件申請，會配合進度說明。

他指出，此次投資主體是工業富聯，在中國上市，透過自有基金和第三方基金作出投資決定，新紫光集團主業在晶片設計、交換機、伺服器、路由器等，符合鴻海集團發展所需。

巫俊毅表示，未來在審議過程中會仔細說明，希望結果正向發展，目前階段全力向投審會說明。

鴻海日前公告轉投資中國紫光集團，交易總金額人民幣53.8億元（約合新台幣239億元），相關價格交易參考旗下工業富聯轉投資事業中國興微（廣州）產業投資合夥企業的基金管理人、北京智路資產管理的投資分析。

鴻海表示，交易價格決定參考興微基金的基金管理人北京智路資產管理的投資分析，決策單位是智廣芯和北京智路資產管理，目的為財務投資。

巫俊毅今天也表示，第2季和上半年毛利率可優於去年同期，不過台股電子科技族群股價近期表現在淨值以下，被嚴重低估，「這是極度不合理」。

談到資本市場近期波動大，中央社引述巫俊毅說，鴻海集團在全球產業扮演關鍵地位，整體台股電子和科技族群，近期被嚴重低估，很多公司具獲利能力，但股價表現在淨值以下，「這是極度不合理」。

他呼籲，台灣的投資人和股東們，應該珍惜台灣這些很難得的企業，在國際上都是爭相邀請投資的對象，盼投資人認識到這些企業的價值。

談到通膨、升息以及下半年經濟景氣市況，巫俊毅說明，通膨可能略為影響鴻海集團毛利率表現，透過經濟規模擴大、新台幣匯率貶值等方式，預期第2季和上半年毛利率表現會比去年同期佳。

巫俊毅指出，通膨對低階電子產品需求影響大，中高階和奢侈品的影響程度小，對於下半年，鴻海集團依舊審慎樂觀，仍需觀察諸多變數。

鴻海7/21業績發表會

(直播截圖)

今天下午在台灣證券交易所舉辦地「科技大未來」主題式業績發表會上, 巫俊毅談到鴻海的半導體布局，他表示，鴻海集團發展自有車用關鍵IC量產、自有車用小IC涵蓋90%規格、車用小IC足量不缺料供應等3大方向。

在自有車用關鍵IC量產，鴻海集團在車載充電器用碳化矽（SiC）規劃2023年量產；車用微處理器（MCU）規劃2024年投片；自駕光達OPA LiDAR規劃2024年量產；逆變器用碳化矽功率模組規劃2024年量產。

自有車用小IC涵蓋90%規格方面，鴻海集團規劃全系列規格的低中高壓功率元件，此外規劃車用電源管理晶片拚2024年量產。

車用小IC不缺料部分，鴻海集團計畫車用8吋和6吋晶圓廠要在2023年量產；自有6吋碳化矽晶圓廠要在2023年試產；外包與自有產能彈性運用以提供不缺料供應。

在低軌衛星，巫俊毅重申鴻海正式投入低軌衛星領域研發，包括LEO（Low Earth Orbit）衛星通訊酬載自主研發、以及自建地面接收站等方向，相關內容將在10月18日鴻海科技日公布。

談到電動車布局，巫俊毅重申，集團目標2025年全球電動車市占率要到5%，營收規模達新台幣1兆元，出貨量每年50萬台至75萬台。

生產基地方面，巫俊毅指出，鴻海集團在北美取得美國俄亥俄州Lordstown電動車製造基地，年產能最高50萬台至60萬台；在電動車BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）營運模式，集團在印度、印尼、泰國市場也有進展，這三地成為鴻海集團發展電動車BOL營運模式的重鎮。

(直播截圖)