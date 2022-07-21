88節蛋糕總整理！露營、高爾夫主題搶攻時尚帥爸市場　台北寒居酒店象棋蛋糕回味兒時對弈時光

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)88節即將到來，慶祝的餐廳跟蛋糕訂好了嗎？台灣英文新聞幫大家整理了各家飯店及餐廳推出的特色蛋糕，一起來看看精選的10款必吃口味吧！

BAC X 爸道總裁



(圖/BAC)

《爸道總裁-蜜韻紅茶黑巧蛋糕》以巧克力戚風蛋糕為主體，結合黑巧克力及紅茶沉穩，內含提拉奶油餡及蜜韻紅茶巧克力脆片餡，上層點綴酥脆蕎麥脆片；7月29日前預購且付款完成，即贈價值299元的「BAC質感不鏽鋼蛋糕刀」。

售價：6吋990元

網站：https://www.baccake.com/product_detail/621663

喜來登 X 可可紳士



(圖／台北喜來登大飯店)

台北喜來登The Deli 烘焙坊推出「可可紳士」咖啡巧克力焦糖洋梨幕斯蛋糕，點心房主廚莊光敬特以領結及西裝量身打造專屬於成熟男人味的蛋糕，以法國法芙娜瓜納拉70%黑巧克力製成的慕斯融入達克瓦茲，再加上焦糖洋梨奶油夾餡，最外層淋上牛奶巧克力，自7月25日開始預購，凡於8月5日前完成預付可享9折、美饌卡88折優惠。

售價：6吋990元

網站：https://sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw&ref=pages&id=408

哈根達斯 X 超級爸爸



(圖/哈根達斯)



(圖/哈根達斯)



(圖/哈根達斯)

父親節限定蛋糕以超人為靈感，冰淇淋口味為草莓、淇淋巧酥及巧克力雪酪；另外，針對愛打高爾夫球的爸爸，品牌也推出《一桿進洞》蛋糕，打造可以吃的果嶺造型高爾夫球場，口味為抹茶及夏威夷果仁；《米奇露營趣》可見米奇、布魯托及唐老鴨等好友繽紛露營，冰淇淋口味為櫻桃黑莓、草莓、哈密瓜及淇淋巧酥；完成品牌指定互動與會員綁定，即享冰淇淋蛋糕單顆88折優惠。

售價：《超級爸爸》5吋2,080元；《一桿進洞》7吋2,280元；《米奇露營趣》，10吋2,880元；7吋2,480。

網站：https://www.haagen-dazscakeorder.com/

君悅酒店 X 炙愛吐思



(圖／台北君悅酒店)

點心房主廚陳建佑融揉高仿真技藝與父親的晨間記憶，以復古吐司機夾帶現烤花生吐司為外觀，吐司上「I Loaf You」及炙熱高溫訴說對爸爸極高的愛，搭配29%法國白巧克力包覆牛番茄、茂谷柑、草莓醬入餡，可以吃到紅心芭樂番茄慕斯，7月29日前預購享88折優惠。

售價：7 吋1,380元

網站：https://shop.grandhyatttaipei.com.tw/SalePage/Index/7933300

寒居酒店 X「與父親的好時光」 創意象棋巧克力蛋糕



(圖/寒居酒店)

2022新開的台北寒居酒店由Hermès御用團隊「法國RDAI事務所」設計，父親節創意象棋巧克力蛋糕由「BeGood」餐廳甜點師以童年時常與爸爸下棋的記憶為靈感，以帶有白蘭地酒香及巧克力豆的核桃布朗尼為基底，交織海鹽榛果可可奶油霜及焦糖榛果碎，最外層則是法國法芙娜巧克力打造以假亂真的棋盤造型，擁有成熟大人味的微醺酒香。7月24日起開放預購，提貨日期為7月30日至8月8日，須於三天前預訂，不含提貨日。

售價：6吋980元

網站：https://www.humbleboutique.com.tw/websev?lang=zh-tw&ref=pages&cat=&id=37

寒舍艾美 X 超人爸爸



(圖／台北寒舍艾美酒店)

台北寒舍艾美酒店點心房主廚鄭吉賢設計的父親節蛋糕《超人爸爸》，外層主體以大溪地香草籽製作成的香草慕斯，口感軟綿細緻；內層以吉瓦娜牛奶巧克力作為蛋糕基底，再綴以新鮮芒果和荔枝等當令的水果。8月5日前預購並完付款享9折優惠；美饌卡會員享88折優惠。

售價：5吋580元

網站：https://lemeridien-taipei.com/websev?lang=zh-tw&ref=pages&cat=0&id=486

亞尼克 X 翹鬍子偶爸爸



(圖/亞尼克)

品牌打造氣質書卷味的蛋糕，融入乳源來自北海道生乳的奶霜，豐厚的乳香風味，口口清爽。預購有88折。

售價：6吋981元；8吋1,333元

網站：https://shop.yannick.com.tw/products/cream-with-chocolate-custard

沙哈公爵



(圖/亞尼克)

巧克力泡芙蛋糕搭配比利時苦甜巧克力慕斯、夾層裡還有焦糖南瓜子。預購有88折。

售價：6吋1,069元；8吋1,509元

網站：https://shop.yannick.com.tw/products/stay-home-roll-1299

酷聖石 X 熊大



(圖/酷聖石)

LINE FRIENDS超人氣巨星「熊大」首次粉墨登場！使用酷聖石招牌香奶冰淇淋拌入OREO餅乾，搭配濃郁巧克力冰淇淋，最後底層使用巧克力海綿蛋糕，一口咬下一次擁有多層次的豐富口感！

售價：5吋1580元

網站：https://www.coldstone.com.tw/product/product_detail.aspx?p_id=CK025

典藏紳士

品牌首推大理石冰淇淋蛋糕，嚴選使用100%純可可製成濃巧克力冰淇淋夾層，香濃醇厚的味蕾瞬間蔓延，口味為香奶冰淇淋、烤杏仁、巧克力冰淇淋，自即日起至8月8日買冰淇淋蛋糕享9折、OPEN POINT會員享88折優惠。

售價：6吋$1,480元

網站：https://www.coldstone.com.tw/product/product_detail.aspx?p_id=CK015