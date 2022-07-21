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穩定朝商轉目標前進！海能風電完成12支風機安裝　6月底併聯台灣電力電網

海能風電專案總監金明海表示，海能團隊目前正全力推進工程進度，接下來將進入海上工程高峰期，即便面對氣候不穩定的挑戰，工程團隊將堅守高標準環安衛規範，以安全且永續的方式繼續風場建置工作。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/21 15:55
海能風電提供

海能風電提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）離岸風電工程傳出好消息，海能風電（Formosa 2）今(21)日稍早宣布完成12支風機的安裝作業，且於6月下旬成功併聯至台電電網開始送電，接下來進入海上工程高峰期，即便面對氣候不穩定的挑戰，但仍將朝商轉目標前進。

海能風電透過新聞稿表示，在股東團隊、工程、財務及在地供應鏈夥伴的努力不懈下，儘管上半年氣候不穩，海能風電團隊仍抓緊所有可以進行施工的時段，不僅在今年4月與5月，順利展開套筒式水下基礎安裝和陣列海纜鋪設工作，更於6月初啟動風機安裝作業，目前水下基礎已完成過半，風機安裝也已完成逾1/4。

海能風電專案總監金明海（Michael Klingele）表示，海能團隊目前正全力推進工程進度，接下來將進入海上工程高峰期，即便面對氣候不穩定的挑戰，工程團隊將堅守高標準環安衛規範，以安全且永續的方式繼續風場建置工作，成為台灣綠色能源轉型的關鍵動力。

海能風電（Formosa 2）由捷熱能源 （JERA）、麥格理綠投資集團（Macquarie's Green Investment Group）、上緯新能源（Swancor Renewable Energy）共同合作開發，其中麥格理綠投資集團獲得獨立運行投資組合公司科理歐永續能源的支持。海能風電完工後的總裝置容量為376 MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。
海能風電
綠色能源
風機
氣候變遷
商轉

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