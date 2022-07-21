台北福華「月遊福華 享．食．藝」中秋禮盒正式開賣

距中秋佳節不到兩個月，由台北福華大飯店江南春、珍珠坊以及點心坊聯手獻藝，傳承經典手藝與揉合創新手法，推出「月遊福華 享．食．藝」中秋月餅禮盒。從手工蘇式月餅、經典廣式月餅、職人手作蛋黃酥，到亮眼創意柿餅及全新推出的奶黃月餅，打造美味中秋贈禮首選。五款月餅禮盒即日起開放預訂，8月5日前預購並完成付款，桂月、皓月、映月、橙月禮盒享9折優惠，喜柿禮盒享95折優惠。

江南春主廚劉宜嘉的「蘇式桂月禮盒」每盒1,680元，依循古法製作，純手工將油皮與酥皮層層相疊製成，餅皮耗時費工、香潤光滑；搭配嚴選六款創新風味的綿密內餡，三甜三鹹各2入的組合，更營造錯落有致的細膩口感。櫻桃鴨咖哩選用宜蘭櫻桃鴨以煙燻手法製作，搭配松子仁與油蔥酥，再加上主廚密製辛香咖哩，豐富的層次與口感，讓人唇齒留香、回味再三；香蘭腰果仁融合馬來西亞進口七葉蘭獨有芋香，伴隨入口的堅果香氣，甜而不膩，令人一吃上癮。烏豆沙蛋黃、古早味魯肉、五榖蔓越莓及棗泥核桃仁更是必嚐風味，而精心設計的雙層雷雕禮盒，更為佳節增添一絲典雅氣息。

而廣受好評的珍珠坊廣式月餅，今年度也推出全新禮盒。「奶黃皓月禮盒」內含原味奶黃與蔓越莓奶黃各4入，結合桃山餅皮與香甜奶黃，入口軟香濃郁、滋味怡人，而蔓越莓的酸甜口感更是突顯出了奶黃的馥郁風味，每盒8入1,480元；「廣式映月禮盒」融合了在地食材與創意思維，將柔軟油潤的外皮與創意十足的豐富餡料，研發出XO干貝醬、蓮蓉蛋黃碎、金鑽鳳梨核桃及棗泥桂圓四款特製新風味，配上英國皇室御用茶TWININGS唐寧茶，開啟一趟令人神往的秋日午後美好時光，每盒1,280元。

每年限量500盒的「喜柿禮盒」9入2,080元，其餡中餡獨特口感，更是饕客必買。精選烘烤後的苗栗紅柿佐以Q彈麻糬。包入充分混和香甜黑糖的特色小農紅豆泥，多層次的細緻豐富風味，嚐來甜而不膩，冷藏後食用更能感受到其厚實馥郁的高雅滋味。而今年點心坊回應消費者熱切詢問，再次推出職人手工製作、每日限量150盒的「蛋黃酥橙月禮盒」，每盒9入980元。嚴選宜蘭三星鄉黃金鴨蛋黃，再以日本進口麵粉結合法國奶油的金黃酥皮，中西融合的手法醞釀出熟悉又驚喜的台式滋味。蓮蓉松子口感清香，棗泥核桃經典組合，紫薯口味更是全新推出，選用新北金山在地且富含花青素的紫薯，表皮再灑上天然紫薯粉，甜香綿密，豐富多變的創意組合正是其熱銷秘訣。

福華月餅即日起已開放訂購，至8月5日前臨櫃訂購桂月、皓月、映月、橙月禮盒並完成付款，可享早鳥9折優惠。凡富邦福華聯名卡、台北富邦、華南銀行、台新銀行信用卡卡友皆享9折專屬優惠。福華貴賓卡享9折優惠，福華尊爵卡享85折優惠。大宗訂購200盒以上另享專案優惠，訂購或洽詢請致電02-2700-2323轉2234。