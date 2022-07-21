台北101與Enel X投入虛擬電廠 平衡電網需量　協助加速台灣能源轉型

全球最具影響力50大建築 的台北101，與世界領先的虛擬電廠及需量反應服務供應商Enel X（義電智慧能源）簽署合約，支持台灣能源轉型。Enel X將整合台北101的電力負載到其虛擬電廠中，透過台電的電力交易平台，Enel X虛擬電廠能提供關鍵電網服務，透過需求端資源平衡電網供應，並支持更多再生能源發電。

根據台灣2050淨零排放路徑及策略 ，實施能源轉型有三大策略：打造零碳能源系統、提升能源系統韌性以及開創綠色成長。Enel X將協助台北101提升永續及減碳行動，同時幫助再生能源的快速成長，進而支持上述策略。換言之，在能源緊縮時，比起啟動傳統燃煤、火力發電廠，或建蓋全新電力資源，台北101與Enel X虛擬電廠以智慧方式管理用電提供解決方案：當接獲台電調度通知時，將自動調整台北101的用電，提供其電力容量以平衡電網。藉由Enel X虛擬電廠聚合全台工商業的彈性電力以支持電網，成為更快速、經濟實惠且環保的減碳方式。

台北101營運長劉家豪表示：「台北101從2011年至今已取得三次LEED白金級認證，2016年以史上最高分，成為全球首棟LEED v4白金級摩天大樓，當年就依據LEED v4的精神制定了需量反應計畫。加入Enel X虛擬電廠對我們既有的企業永續策略來說，是一件很自然的事。永續融合在我們的設計當中，台北101獲得全球最具影響力50大建築的肯定，即是因為作為全球高樓落實環境永續的先驅。透過與Enel X的合作，我們得以支持台灣的能源轉型，並利用既有資產參與在電力交易平台中，為台灣的淨零排放目標貢獻一己之力。這對企業來說是積極向前的一步，而只要越多企業加入虛擬電廠，台灣電網的韌性就能獲得更大、更好的支持，同時加速台灣的能源轉型。」

Enel X亞太區總裁任傑夫（Jeff Renaud）表示 :「台北101是台灣的重要地標，對世界各地來說，更是建築輝煌的象徵，我們很榮幸與台北101合作。受到堅定的淨零目標以及用電大戶條款的推動，我們很高興看到台灣許多大企業正參與在乾淨能源革命中。藉由加入Enel X的虛擬電廠，台北101對其既有資產進行二次利用，符合循環經濟與再利用的原則。這也為欲達到永續目標、同時獲得新收益的企業樹立了典範。企業皆期待以不影響營運或幾乎沒有影響的方式，管理或彌補持續上漲的電費和營運成本，透過虛擬電廠參與電力交易平台的輔助服務對於企業來說越來越具吸引力。」

台灣的電力尖峰負載在六月時已達到近4,000萬瓩的歷史新高，預估夏季用電量也將增加。企業能透過電力使用的創新方式協助支持電網，同時實踐永續目標、提升營運韌力，並獲得新的收益來源。於電網負載壓力較大時減少其用電需求的企業，也能因此獲得報酬。Enel X是全球最大的虛擬電廠營運商之一，握有6.6GW的彈性容量，自2016年起開始於台灣營運。

Enel X全球零售商（Enel X Global Retail）是 Enel 集團下的跨國子公司，提供加速創新及推動能源轉型的服務。作為智慧能源解決方案的全球領航者，Enel X Global Retail在全球各地已聚合管理的需量反應總容量約 6.6 GW、錶後儲能裝置容量達59 MW。透過先進的能源管理、金融服務等解決方案，Enel X Global Retail為每一位客戶提供直觀、客製化的技術平台和諮詢服務，在永續以及循環經濟的原則下，致力於為人們、社區、機構和公司等提供一種全新的生活模式，不僅尊重環境，同時將技術創新融入日常生活。我們的解決方案能夠將脫碳化、電力化和數位化等大目標化為人人皆可採取的永續行動，共同打造更永續、更有效率的世界。