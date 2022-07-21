台灣本土+24907　死亡+74　3歲童染疫併發心肌炎死亡　另有8月嬰肺炎多重感染　皆為國內首例

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增25,171例COVID-19確定病例，分別為24,907例本土個案及264例境外移入；另確診個案中新增74例死亡。



指揮中心表示，今日新增之24,907例本土病例，為11,239例男性、13,647例女性，21例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布以六都最多，分別是新北市(4,365例)，臺中市(3,115例)，臺北市(2,677例)，桃園市(2,520例)，高雄市(2,517例)，臺南市(2,024例)。



指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為43例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、41例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月22日至7月19日，死亡日期介於5月22日至7月18日。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增死亡個案中年紀最小的為一例3歲男童，本身有發展遲緩病史，7月12日出現發燒40度、腹瀉、食慾、活力下降，送至急診，發現有血壓偏低、呼吸急促且有胸凹現象，經採檢PCR陽性確診，當天即住院。

7月13日病況惡化，插管使用呼吸器轉入加護病房，使用瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療，於7月17日因多重器官功能惡化不治，死因診斷為急性心肌炎及新冠病毒感染。

羅一鈞表示，國內過去僅有一例15歲青少年的心肌炎死亡個案，該名3歲男童是首例兒童染疫併發心肌炎且死亡個案。

今日兒童重症再增4例，其中有3例MIS-C個案，所幸病況皆好轉出院。另有1例肺炎多重感染的個案，8月大男嬰，無慢性病史，7月6日出現發燒、咳嗽的情形，隔天開始活力、食慾下降，由家屬帶至急診就醫，X光檢查有肺炎，CPR確診陽性，因呼吸窘迫、敗血性休克，立即收治加護病房使用呼吸器。

後續在男嬰的尿液檢查中發現肺炎鏈球菌，血液培養出綠膿桿菌，屬於多重感染，使用瑞德西韋、抗生素等藥物治療，目前仍在加護病房。

指揮中心統計，目前國內12歲以下的兒童重症，累計有108例，分別為45例MIS-C、23例腦炎、19例肺炎、8例哮吼症、6例家中死亡、3例敗血症、3例共病以及1例心肌炎；個案中有23例死亡。





指揮中心說明，今日新增264例境外移入個案中，為148例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(11例)、加拿大(4例)、泰國及德國(各3例)、土耳其、阿拉伯聯合大公國及日本(各2例)、西班牙、紐西蘭及英國(各1例)移入，另234例感染國家調查中。入境日期介於今年7月4日至7月20日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,362,227例確診，分別為17,656例境外移入，4,344,517例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,392例COVID-19死亡病例，其中8,377例本土，另15例為境外移入。