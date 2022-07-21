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北捷板南線異常2.5小時•受影響旅客可退費　再籲中央: 軌道公用事業用電大戶•應予車站用電優惠

北捷說明，板南線處理異常期間，以調整列車班距、部分列車區間折返載客等方式因應，車站同時視人潮啟動管制，暫停刷卡進入月台，同時加強旅客引導。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/21 15:07
此為示意圖（台灣英文新聞資料照片/宇妍 攝影) 

此為示意圖（台灣英文新聞資料照片/宇妍 攝影) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北捷運板南線今(21日) 上班尖峰時刻接連發生2起異常，導致列車停停走走，部分車站甚至暫停刷卡進入月台。北捷表示，板南線約於9時30分恢復正常營運，受影響旅客皆可辦理退費。

台北捷運公司發布新聞稿表示，早上7時3分，板南線江子翠站一部往南港展覽館方向的列車煞車異常，被旅客反映車上有焦味，行控中心依SOP請車上約1000名旅客改搭下一班車，延誤約3分鐘。

北捷指出，這部列車當下以手動限制安全模式慢速行駛通過，詳細原因將送回機廠詳查。

北捷進一步表示，稍早6時56分，板南線府中站往南港展覽館方向軌道線路接頭異常，導致行經列車須慢速通過，經維修人員下軌道檢視並初步處理後，約於9時30分排除狀況並恢復正常營運，詳細原因將於收班後詳查。

北捷說明，板南線處理異常期間，以調整列車班距、部分列車區間折返載客等方式因應，車站同時視人潮啟動管制，暫停刷卡進入月台，同時加強旅客引導。

異常處理期間，北捷也透過媒體、廣播、公告、旅客資訊顯示系統、公司網站加強宣導。

北捷對於造成旅客不便表示誠摯歉意，宣布

若因此次異常事件中途提前出站或已進站不搭乘的旅客，

可以洽各車站詢問處辦理退費，或更正電子票證車票資料。

至於影響旅客人次，北捷表示，因為沒有中斷營運，而是進行班距調整，因此難以估計。

此外，根據中央社, 北捷再度呼籲中央，

針對北捷等軌道公用事業用電大戶，應給予車站用電優惠，

避免北捷因提供公共運輸服務反而成為懲罰性電價適用對象，抹煞6400名全體員工努力。

經濟部電價費率審議會於6月27日公布結果，調漲高壓及特高壓電價15％，台北捷運公司在公布漲幅前開記者會槓經濟部，並預估每年將增加3億元電費。北捷6月30日曾表示自7月2日起，增加恢復週六板南線及淡水信義線的夜間區間車，並視人潮增減滾動調整各路線平日離峰及假日班距，且呼籲經濟部把車站用電也納入優惠範圍。

TVBS引述北捷表示，根據經濟部優惠電價收費辦法，目前優惠僅針對「軌道動力用電」亦即電聯車用電優惠5%。然而捷運系統運輸及旅客服務的「軌道運輸用電」除了電聯車用電外，尚有56%用電包含車站空調、電梯、電扶梯及照明等車站用電，並未納入優惠範圍。

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