Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/21 14:39
台北市七大振興方案。（圖／台北市府）

台北市七大振興方案。（圖／台北市府）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台北市政府今(21)日宣布，將推出「熊好券2.0」在內的7大振興方案。

台北市長柯文哲及副市長黃珊珊預告7大振興方案，包括振興產業、商圈、市集、展演、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠；其中，「熊好券2.0」原有的6大類，今年新增的農好券，使用「電子支付」再享回饋10％。

柯文哲說明，「熊好券1.0」共發出5.53億，有9.52億的效果，不過因「數位落差」造成不是每間店都能用，因此今年做了修正，花費5億元預算推出「熊好券2.0」。

產業振興部分，北市府將建置「數位台北館buy.taipei」成立「台北市跨境電商產業發展中心」，希望將來帶動23億商機，補助企業線上線下參與拓展海外市場，預徵集100家廠商、1000件商品或服務上架。

另外，「台北市跨境電商產業發展中心」有專業企業顧問團主動協助，並成立電商大講堂，提供跨境電商學習平台，最重要的是還有跨境電商產業聯盟，預計吸引5,000萬跨境訂單。

商圈振興，投入1,500萬提振商圈及實體店家商機，規劃於下半年辦理活超過90場活動；市府推出市集振興兩大項振興方案，提供消費者回饋措施，以吸引民眾至市集消費，進而振興商機。

藝文部分，黃珊珊說明，藝文及策展部分將補助3000萬，小巨蛋票根則可以兌換貓纜、兒童新樂園一日券，預計提供10萬份，期望帶動5000萬商機。

眾人關心的「熊好券2.0」，盼帶動店家及民眾數位轉型，今年除了原有的5種券之外，會有新增「農好券」，等預算通過就會開始實施，希望能刺激民眾消費。

敬老部分，北市府鼓勵吳卡消費，將運用敬老、愛心卡剩餘經費，每人可靠卡儲值660元，等同現金可進行消費。

黃珊珊表示，市府提出「數位回饋」方案，透過與支付業者合作，只要用數位支付，就直接回饋消費者，每次消費回饋10%，每次回饋上限100元，每人回饋上限總額500元，預計1萬家餐飲店參與，總共會發出3,000萬元，可帶動超過3億元營收。

黃珊珊強調，天母啤酒節是這次商圈振興很重要的活動，串連超過100間店家與在地百貨業者展開過一個月的活動，主場活動則於7月23、24日登場，現場不僅有超過百款的啤酒、豐富的異國美食，還有陳昇&新寶島康樂隊、陳零九等熱力開唱等藝人演唱的精彩舞台表演。

台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋

台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋

台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋

以上圖片由台北市政府提供
台北市政府
熊好券2.0
振興方案
數位回饋
電子支付

相關新聞

台灣電子支付儲值金額連7個月站上百億元大關　一卡通獲准公開發行股票
台灣電子支付儲值金額連7個月站上百億元大關　一卡通獲准公開發行股票
2022/06/23 12:16
台北市政府又一官員確診！蔡炳坤PCR傍晚出爐結果陽性
台北市政府又一官員確診！蔡炳坤PCR傍晚出爐結果陽性
2022/05/24 20:30
公民參與智慧臺北學研平台成果展 臺灣學生關注交通議題
公民參與智慧臺北學研平台成果展 臺灣學生關注交通議題
2022/05/12 15:04
【更新】台灣天后阿妹演場會已16確診•含高雄5人　北市發3.9萬簡訊•高市府通知逾900人採檢
【更新】台灣天后阿妹演場會已16確診•含高雄5人　北市發3.9萬簡訊•高市府通知逾900人採檢
2022/04/14 20:15
蝦皮金流服務遭質疑規避監理　台灣金管會主委黃天牧：已洽銀行合作
蝦皮金流服務遭質疑規避監理　台灣金管會主委黃天牧：已洽銀行合作
2022/04/13 20:44

更新時間 : 2022-07-21 14:44 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
7/19起口罩令鬆綁　騎機車、腳踏車、戶外工作者免戴
7/19起口罩令鬆綁　騎機車、腳踏車、戶外工作者免戴
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋
【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
【更新】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜重訊記者會證實斥資290億元取得60%股權
【更新】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜重訊記者會證實斥資290億元取得60%股權
最新【議程僅半天】2022雙城論壇7/19視訊舉辦　柯文哲提中方擋台灣農產品、共機擾台•傷兩岸民眾感情
最新【議程僅半天】2022雙城論壇7/19視訊舉辦　柯文哲提中方擋台灣農產品、共機擾台•傷兩岸民眾感情