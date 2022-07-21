高市府攜手貼圖明星「塔仔不正經」　設計高雄梗台灣口氣創作無厘頭超人氣貓咪

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）高雄市政府為迎接台灣文博會以及台灣設計展，今(21)日表示和著名貼圖「塔仔不正經」創作者VITA VITA合作，並委由他帶來獨一無二的創作，於此同時，他揭露其創作背景並分享，可能因為是高雄人，所以貼圖中會有一些日常會聽到像是「阿雜」、「巴蕊」這些濃濃台味的短語，讓貼圖變得更有趣。

高雄市政府說，VITA VITA原本就讀設計本科，畢業後卻「出走」到工廠擔任作業員。工作之餘，他參考自己養的寵物貓「塔仔」，開始設計貼圖，原本是抱著姑且一試的想法，隨著「後宮趴」、「大嬸趴」等主題，以及新角色「點點」陸續加入，塔仔的粉絲群日益擴大，VITA VITA也因而辭去工作，專心投入創作。

一隻神態表情「很有事」的貓，講出「阿雜」、「巴蕊」這些濃濃臺味的短語，風靡廣大粉絲，VITA VITA表示，這次因台灣文博會，有機會與高雄市政府合作，將這群賴皮、無厘頭的貓咪放上高雄愛河，聯手打造高雄IP，VITA VITA覺得榮幸也興奮，生動的說：「阿母，我出運啦！」。他也希望能藉此吸引更多南部的創作者投身創作。

對於創作最需要的靈感從何而來呢？VITA VITA說，高雄天氣好又很悠閒，去哪裡都不會太擠，所以沒靈感的時候，常會去咖啡店放鬆心情找創意。

今年8月台灣文博會以及10月台灣設計展期間，高雄市政府邀請民眾和「塔仔」一起騎車兜風遊高雄，讓自己放鬆、開懷大笑，探尋高雄獨到的隨興風格與文創能量。

圖片由高雄市政府提供

圖片由高雄市政府提供