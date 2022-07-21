Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

日本前防衛大臣石破茂、濱田靖一 27日率團訪台

訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障議題進行意見交換。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/21 14:03
日本前防衛大臣石破茂眾議員將以共同團長身份於27日率「思考日本安全保障之會」訪團來台。

日本前防衛大臣石破茂眾議員將以共同團長身份於27日率「思考日本安全保障之會」訪團來台。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部今（21）日宣布，由7名日本跨黨派國會議員所組的「思考日本安全保障之會」將於27日至30日訪台，其中共同團長為日本前防衛大臣石破茂眾議員與前防衛大臣濱田靖一眾議員。

外交部上午舉行例行記者會，台灣日本關係協會秘書長周學佑於會上公布日本訪團來訪消息，並說明同團成員還包括日本前外務大臣前原誠司眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員、前防衛副大臣渡邊周眾議員、參議院總務會副會長清水貴之參議員，及前首相輔佐官北神圭朗眾議員，總計共有7名日本國會議員訪台。

周學佑表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障議題進行意見交換。

周學佑指出，自今年5月日本自民黨青年局組團訪台後，陸續有日本訪團訪台，顯示台日雙方關係友好，外交部認為，本次日本國會內的「思考日本安全保障之會」組團訪台，有助於進一步深化雙方在相關領域的理解與溝通。外交部也歡迎日本各界陸續組團來台，深化雙方全方位的實質友好關係。

此外，關於日本政府預定在9月間為前首相安倍晉三辦理「國葬」一事，周學佑表示，外交部與駐日本代表處將密切關注日本政府的相關規劃，台灣與日方也會保持密切聯繫協調，未來有具體結果，外交部將會適時再作說明。
日本訪團
思考日本安全保障之會
跨黨派
石破茂
濱田靖一
台灣日本關係協會
外交部

相關新聞

日本跨黨派議員擬27日訪台 外交部：適時對外說明
日本跨黨派議員擬27日訪台 外交部：適時對外說明
2022/07/19 13:59
歐洲議會最高層級訪賓！副議長畢爾今抵台 20日晉見蔡英文
歐洲議會最高層級訪賓！副議長畢爾今抵台 20日晉見蔡英文
2022/07/19 12:09
台灣立法院長游錫堃率跨黨派議員訪捷克　該國參議院外掛中華民國國旗•高規格禮遇
台灣立法院長游錫堃率跨黨派議員訪捷克　該國參議院外掛中華民國國旗•高規格禮遇
2022/07/19 09:28
歐洲議會高層首度訪問台灣！19日起連3天議程 副議長將見蔡總統
歐洲議會高層首度訪問台灣！19日起連3天議程 副議長將見蔡總統
2022/07/18 20:06
不守「一中原則」台海「狂風暴雨」？ 外交部：中國才是破壞台海和平根源
不守「一中原則」台海「狂風暴雨」？ 外交部：中國才是破壞台海和平根源
2022/07/14 12:50

更新時間 : 2022-07-21 14:44 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
7/19起口罩令鬆綁　騎機車、腳踏車、戶外工作者免戴
7/19起口罩令鬆綁　騎機車、腳踏車、戶外工作者免戴
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋
【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
【更新】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜重訊記者會證實斥資290億元取得60%股權
【更新】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜重訊記者會證實斥資290億元取得60%股權
最新【議程僅半天】2022雙城論壇7/19視訊舉辦　柯文哲提中方擋台灣農產品、共機擾台•傷兩岸民眾感情
最新【議程僅半天】2022雙城論壇7/19視訊舉辦　柯文哲提中方擋台灣農產品、共機擾台•傷兩岸民眾感情