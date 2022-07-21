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禽流感肆虐英國 繁殖季節反成海鳥死亡季

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/21 13:50
北極燕鷗（圖／美聯社）

北極燕鷗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）作為歐洲重要的海鳥棲地，每年歐洲都有25%的海鳥在英國度過繁殖高峰期的春季，然而，隨著H5N1禽流感在英國流行，也讓此地成了許多鳥類「鳥生」的最後一站。

舉例來說，諾森伯蘭郡（Northumberland）西岸的法恩群島（Farne Islands）約有20萬隻鳥類聚居，其中包含了北極燕鷗、北極海鸚、海雀、三趾鷗與刀嘴海雀等，現在因傳染病肆虐，以往在當地觀察鳥類的保育人士現在只得放下手上的望遠鏡，改穿上防護衣來蒐集因病死亡鳥類的遺骸。

感染了禽流感的鳥類會無法動彈，只能茫然地坐在地上，最後肢體扭曲成非自然的狀態後死亡。剛出生的雛鳥如果染病，也無法逃離這個命運。如果雛鳥未長大前父母就染病喪生，一些雛鳥會直接提早離巢，其他則在巢中餓死，嚴重衝擊了鳥類族群的數目。

初步觀察發現，鳥巢之間的距離密集度決定了病毒傳遞的速度，因此築巢距離最近的海雀受到最大威脅。如果有一隻海雀染病，時常築巢在海雀隔壁的三趾鷗也會因此受到波及，同樣築巢距離較近的燕鷗也已經因此失去了島上數量的25%。

根據統計，英國約有800萬隻海鳥，其中包含了十分稀有、數量佔全球總數90%的馬恩島海鷗、三分之二的北方塘鵝及大賊鷗。鳥類學家Mark Avery指出，繁殖季節的群聚讓鳥類變得無比脆弱，本來繁衍後代的重要季節反而成了重大災難，成千上萬的海鳥正因此而死亡。

除此之外，海鳥因壽命較長且約在5歲左右才會進入繁殖期，同時也不會大量生育，一旦數量受到影響，將會需要更多時間才有辦法恢復。更糟的是，因為海鳥遷徙的習性，除了定期觀察以外，人類並無法採取適當的措施去減緩此一發展。

致力於研究英國鳥類的英國鳥類學信託會（BTO）表示，這個更多的時間指的是「非常長期」，甚至是許多人一生中都沒有見到的歷史性規模。毫無疑問的，有些海鳥族群將受到前所未見的威脅。
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