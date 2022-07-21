破天荒！《七人樂隊》首度集結香港七大名導　「包租公」元華、影帝任達華、吳鎮宇軋一角感人演出

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)電影《七人樂隊》由香港七大名導聯手打造，由杜琪峯發起，集合洪金寶、許鞍華、 譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克，以香港 50年代到2020年為背景，使用菲林膠卷底片拍攝出七個不同風格的短片， 透過武打、親情及愛情等角度懷念香港。

《七人樂隊》邀集香港七大名導，他們曾經歷香港電影的黃金年代， 各自開創出一片天空，即便時代變遷劇烈， 他們對電影的初衷不變，對香港仍充滿特殊的情感。發起人杜琪峯表示，「這些年來， 我們對香港的電影關注度是少了些，所以我一提出要拍香港的故事， 大家都很贊成，也都願意參與。」七大導演首度破天荒合作， 並使用底片拍出這部以香港為主題的作品。

電影由洪金寶執導的《天台練功》揭幕、許鞍華《校長》、譚家明《別夜》、袁和平《回歸》、杜琪峯《遍地黃金》、林嶺東《迷路》、壓軸為徐克的《深刻對話》，一改武俠風格，十分幽默且發人省思；演員陣容也十分堅強，包含影帝任達華和吳鎮宇，「包租公」元華、龔慈恩、洪天明、林雪、張達明等。



《七人樂隊》洪金寶指導小演員身手。(華映娛樂提供)



《七人樂隊》正式海報。(華映娛樂提供)

《七人樂隊》由洪金寶執導《練功》打頭陣， 他與兒子洪天明合作，拍攝過往接受師父于占元指導， 描述50年代的艱辛歲月在天台苦練身手，總望有出人頭地的一天，交織成有笑有淚的年少回憶。

本片也是動作名導林嶺東的 最後遺作，他一改擅長的警匪動作風格， 和任達華合作拍攝《迷路》，林嶺東的兒子林宇軒也特別演出， 扮演在國外唸書多年回國的青年，十分溫馨幽默。

國際動作大師袁和平執導短片《 回歸》，特別邀請在《功夫》中以包租公一角廣為人知的元華，扮演最愛看粵劇《黃飛鴻》系列的功夫爺爺，而洋派孫女則是由新生代女星林愷鈴演出，一個喜歡吃香港小吃，一個喜歡麥當勞，星二代林愷鈴父母為以《花系列》在台灣走紅的男星林煒及香港女星龔慈恩的獨生女，高顏值被封為「香港潤娥」。

導演許鞍華聚焦於60年代，在天台上的小學校長為教育努力的心情，也隱隱藏著一段深埋心中的愛情故事，「我覺得這樣的愛情很能代表早一代人對感情的含蓄表達，很有溫情，所以決定拍這個故事。」校長由金馬影帝吳鎮宇演出，而《校長》是他與許鞍華首次合作，並挑戰從30歲演到70歲演技讓人揪心。

許鞍華曾獲得三座金馬最佳導演獎的肯定， 2020年獲得威尼斯影展終身成就獎，是世界第一位獲得此榮耀的女導演，執導的《女人四十》讓蕭芳芳拿下柏林影后，《桃姐》則讓葉德嫻在威尼斯封后，電影成就極為亮眼。

《七人樂隊》預計7月22日上映，更多電影資訊，請上官方臉書粉絲團查詢。