破天荒！《七人樂隊》首度集結香港七大名導　「包租公」元華、影帝任達華、吳鎮宇軋一角感人演出

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)電影《七人樂隊》由香港七大名導聯手打造，由杜琪峯發起，集合洪金寶、許鞍華、
《七人樂隊》邀集香港七大名導，他們曾經歷香港電影的黃金年代，
電影由洪金寶執導的《天台練功》揭幕、許鞍華《校長》、譚家明《別夜》、袁和平《回歸》、杜琪峯《遍地黃金》、林嶺東《迷路》、壓軸為徐克的《深刻對話》，一改武俠風格，十分幽默且發人省思；演員陣容也十分堅強，包含影帝任達華和吳鎮宇，「包租公」元華、龔慈恩、洪天明、林雪、張達明等。
《七人樂隊》洪金寶指導小演員身手。(華映娛樂提供)
《七人樂隊》正式海報。(華映娛樂提供)
《七人樂隊》由洪金寶執導《練功》打頭陣，
本片也是動作名導林嶺東的
國際動作大師袁和平執導短片《
導演許鞍華聚焦於60年代，在天台上的小學校長為教育努力的心情，也隱隱藏著一段深埋心中的愛情故事，「我覺得這樣的愛情很能代表早一代人對感情的含蓄表達，很有溫情，所以決定拍這個故事。」校長由金馬影帝吳鎮宇演出，而《校長》是他與許鞍華首次合作，並挑戰從30歲演到70歲演技讓人揪心。
許鞍華曾獲得三座金馬最佳導演獎的肯定， 2020年獲得威尼斯影展終身成就獎，是世界第一位獲得此榮耀的女導演，執導的《女人四十》讓蕭芳芳拿下柏林影后，《桃姐》則讓葉德嫻在威尼斯封后，電影成就極為亮眼。
《七人樂隊》預計7月22日上映，更多電影資訊，請上官方臉書粉絲團查詢。