華府智庫成立美台工作小組　美國前國安顧問歐布萊恩任主席

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)華府智庫「全球台灣研究中心」(GTI)今(21)日宣布成立美台工作小組,由前美國國安顧問歐布萊恩擔任主席。小組未來會對台美關係進行全面研究,並提出相關建議。

The Global Taiwan Institute is very proud to announce the members of its new task force on US-Taiwan Relations, led by Ambassador (ret.) Robert O'Brien! Check out the list here - https://t.co/KSmi0FcRww