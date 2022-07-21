台灣6月外銷訂單588.3億美元！經濟部統計處：仍須審慎因應俄烏戰爭、全球通膨與疫情等風險

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）隨著各國陸續鬆綁邊境管制，經濟部統計處20日表示，受惠中國封控解除，產能及供應鏈逐步恢復，復工訂單遞延效應顯現，加上新興科技應用及數位轉型需求續強，6月外銷訂單588.3億美元，為歷年同月新高，較上月增6.1%，較2021年同月亦增9.5%。

統計處長黃于玲表示，依貨品別觀察，資訊通信及電子產品受5G、高效能運算、車用電子及網路通訊服務需求熱絡，接單成長，分別年增22.0%、11.7%；但電視、筆電等終端產品需求疲弱，加上品牌廠進行庫存調整，面板供過於求情況加劇，價格續跌，致光學器材接單減少，年減28.4%。

在傳統貨品方面，化學品因國際油價維持高檔，致部分石化產品價格仍高於上年同月，帶動接單年增18.8%，但基本金屬因下游客戶去化庫存，及近期鋼價下跌，致接單年減13.7%，塑橡膠製品受全球經濟成長放緩，客戶購料轉趨保守，加上防疫用品需求及價格下滑，致年減11.3%，機械則因中國大陸經濟成長趨緩，廠商對設備投資保守觀望，加上歐美疫後居家修繕設備需求減緩，致年減8.3%。

依主要訂單來源觀察，美國訂單186.7億美元，較上年同月增13.3%，以資訊通信產品增加13.3億美元或增25.1%較多，電子產品增加8.9億美元或增16.6%次之。中國大陸及香港訂單為123.3億美元，較上年同月減14.5%，以電子產品減少8.9億美元或減13.2%較多。 歐洲訂單為110.3億美元，較上年同月增18.8%，以資訊通信產品增加13.9億美元或增34.2%較多，電子產品增加5.2億美元或增27.3%次之。

東協訂單則為70.2億美元，較上年同月增28.8%，以電子產品增加13.1億美元或增92.0%較多，礦產品增加3.4億美元或增92.5%次之。日本訂單為30.3億美元，較上年同月增5.9%，以電子產品增加0.8億美元或增10.9%、礦產品增加0.7億美元或增6.6倍較多。

展望未來，黃于玲指出，隨高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用持續拓展，對半導體需求熱絡，加上各國陸續鬆綁邊境管制，有利於終端需求擴張，均可望挹注外銷接單動能。但俄烏戰爭未停，全球通膨壓力升高，肺炎變種病毒威脅仍存等風險，恐抑制全球貿易成長動能，後續發展仍須密切關注，審慎因應。

照片由經濟部統計處提供