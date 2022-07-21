坤輿掩埋場試運轉凌晨驚爆衝突 縣警縱黑衣人毆打抗議民眾

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）苗栗坤輿廢棄物掩埋場試運轉凌晨驚爆流血衝突！立委洪申翰與陳椒華記錄現場情況，譴責市府與警方放任坤輿集結黑道勢力毆打抗議民眾、以胡椒噴霧攻擊現場鄉親及民代。

凌晨趕往衝突現場的民進黨立委洪申翰表示，凌晨3點，坤輿派出的黑衣人從側邊山坡突然出現，將鄉親、學生拖入人群中毆打，並拿出胡椒噴霧噴向在場的所有鄉親，更有直接對著臉直噴，並用暴力推擠、衝撞，甚至不斷投擲三角錐、椅子向鄉親，有些鄉親被打的頭破血流、手腳抓傷。

聯合大學許同學在第一時間遭黑衣人拖入人群毆打，鏡片毀損且身上有傷痕、衣服破損，且全身都有遭胡椒噴霧接觸的燒灼感。(圖／洪申翰辦公室提供）

人在現場的洪申翰也中了坤輿黑衣人噴的胡椒噴霧、被丟鐵塊，他自述「整個眼睛都睜不開，手到現在都還又辣又痛」。

坤輿黑衣人對抗議群眾噴胡椒噴霧（影片／洪申翰臉書）

洪申翰怒斥，「最不能接受、氣到爆炸」的，是「苗栗國的苗栗縣警察局警力，在衝突時，卻只把盾牌對向赤手空拳的鄉親，用盾牌向鄉親推擠」，同時「卻放任坤輿的黑衣人對居民暴力、拳打腳踢，有些鄉親甚至都被打到躺在地上，在暴力發生時卻沒有任何盾牌在對著黑衣人，防範黑衣人對鄉親繼續施暴。」

洪申翰質問，「徐耀昌和苗栗國的苗栗縣警察局，請問你們有在保護苗栗人嗎？」

洪申翰也提出，坤輿此次的試運轉不具備合法性，坤輿現在的地磅使用是違法的，而環保局「多年來一路放水」，直到現場被民意代表逼迫到凌晨4點，才改口「坤輿目前申請的地磅都不具備可使用的資格，因此此兩日的全量試運轉將有瑕疵。」

時代力量黨主席陳椒華也在臉書撰文還原衝突當下，她表示半夜三點，坤輿夜襲欲排除自救會設在門口的石塊，大批黑衣人從場內竄出，挖土機先移除水泥塊，再破壞坤輿自設的圍籬，讓黑衣人突圍衝出，與鄉親發生衝突。

陳椒華指出，儘管現場雖有大批警力，但仍發生流血衝突，「自救會控訴苗栗警方的盾牌卻對著手無寸鐵的鄉親，而非坤輿黑衣人？甚至警方縱容坤輿黑衣人施暴、使用辣椒水，造成鄉親受傷流血，多人遭辣椒水襲擊，甚至眼睛受傷，數人由救護車送醫。」

陳椒華寫道，一波衝突過後，「苗栗環保局科長到場宣布坤輿試運轉的地磅有問題，尚未取得環保局同意，目前試運轉讓廢棄物進場是不合法的，」才暫時停止衝突與對峙。

陳椒華嚴正譴責黑道坤輿公司的暴力行為，她質疑，「若是一家正派經營的公司，怎會數度召集黑衣人在半夜發動突襲行動，對苦守在現場的老弱鄉親暴力相向呢？」

陳椒華並譴責苗栗警方執法不力，未善盡保護人民的責任，縱容坤輿公司黑衣人暴行，甚至未逮捕現行犯。她提到，苗栗縣環保局更是奇怪，不早點宣布坤輿的地磅尚未獲得認可，「等到發生流血衝突才出來說坤輿違法，簡直莫名其妙，非要等到出事才要出面宣布違法？」

陳椒華更譴責一路護航坤輿公司的苗栗縣政府以及環保署，「要不是縣府執意再度同意坤輿試運轉，怎會再發生流血衝突？」「要不是張子敬署長沒有擔當，怎會讓徐耀昌縣長主政的苗栗縣政府亂搞呢？到底坤輿公司有什麼天大的本事，能讓中央和地方政府護航到這種程度？連警方也縱容？」

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會提供20日深夜衝突直播影片