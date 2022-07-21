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吃雞蛋糕、俯瞰台北！台灣最高雞蛋糕店！「KADOKADO」進駐101觀景台　雪梨歌劇院、珍珠奶茶，藍白拖等吸睛造型　快來打拍照打卡吧

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/21 10:05
全台最高雞蛋糕店「KADOKADO」位於台北101觀景台89樓，在388公尺的高空可俯瞰整個台北市。(KADOKADO提供)

全台最高雞蛋糕店「KADOKADO」位於台北101觀景台89樓，在388公尺的高空可俯瞰整個台北市。(KADOKADO提供)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）吃雞蛋糕、眺望著台北景色….好不愜意！全台最高雞蛋糕店「KADOKADO」位於台北101觀景台89樓，在388公尺的高空可俯瞰整個台北市，再加上多款超吸睛的可愛造型雞蛋糕，還不來拍照打卡嗎？即日起只要憑觀景台活動票券，滿500元還享有限時優惠喔！

「KADOKADO」的雞蛋糕造型有兩系列，分別為「帶我去旅行」以台北101大樓等多國知名景點為造型有，以及「印象台灣」以台灣小物為主題，兩款系列原價皆為188元，現在特價158元。

吃雞蛋糕、俯瞰台北！台灣最高雞蛋糕店！「KADOKADO」進駐101觀景台　雪梨歌劇院、珍珠奶茶，藍白拖等吸睛造型　快來打拍照打卡吧「帶我去旅行」有台北101大樓，雪梨歌劇院，倫敦大笨鐘，日本富士山，羅馬競技場及新加坡魚尾獅噴泉等造型。

除了極具巧思的造型外，KADOKADO的雞蛋糕在原料上也毫不馬虎，採用來自紐西蘭無鹽奶油及台灣優質單一牧場，百分百純鮮乳，並無任何添加物的六甲田莊鮮乳，及台灣液蛋第一品牌「勤億蛋品科技」的勤億冷藏殺菌蛋，完全不加一滴水，表皮外脆內鬆軟，充滿雞蛋香味。

勤億蛋品科技在嘉南地區擁有多家養雞場與高規格洗選、殺菌設備，雞隻養殖飼料則採用高成本的葉黃素、靈芝多醣體、納豆素等珍貴營養素；加上科學化飼養，且早於政府規定、率先進行雞蛋生產編碼的履歷追蹤，讓每顆雞蛋無抗生素、藥物殘留。

KADOKADO

台北市信義區市府路45號89樓觀景台

即日起至10/31，憑觀景台活動票券，滿500元可立減100折扣喔！

吃雞蛋糕、俯瞰台北！台灣最高雞蛋糕店！「KADOKADO」進駐101觀景台　雪梨歌劇院、珍珠奶茶，藍白拖等吸睛造型　快來打拍照打卡吧[印象台灣]以台灣小物為主題，如復古電風扇，電鍋，珍珠奶茶，藍白拖，傾斜郵筒及博杯等造型，現場還提供實境博杯打卡場景。
雞蛋糕
台北101

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更新時間 : 2022-07-21 11:37 GMT+08:00

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