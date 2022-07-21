台灣失落96年原生百合　稀有物種細葉卷丹風姿再現　　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會種苗改良繁殖場20日宣布好消息，台灣原生百合屬植物中最為稀有的一個物種，細葉卷丹（Lilium callosum ）又名野小百合，在與國立中興大學張正教授研究團隊接力合作下，讓該物種在失落96年後終於有機會再次出現在國人的視野裡。

種苗改良場表示，過去人們只能從植物標本遙想細葉卷丹的風姿，這是台灣原生百合屬植物中最為稀有的一個物種，也是花卉栽培類群亞洲型百合重要的種原。

在國立中興大學張正教授研究團隊與農委會種苗改良繁殖場接力合作下，從組織培養苗生產技術移轉到種苗量化繁殖，建立生育背景資料及推廣供應作為栽培與保育，才得以讓細葉卷丹在失落96年後，有機會再次出現在國人的視野裡。

種苗改良場說明，細葉卷丹與台灣百合(L. formosanum)、鐵炮百合(L. longiflorum)、野百合(L. brownii)和艷紅鹿子百合(L. speciosum)為台灣原生之百合屬植物。細葉卷丹自1915年後僅見於蠟葉標本臺紙之上，一直到2011年方有研究人員於苗栗縣通霄鎮濱海山坡地發現到極少量植株，隨後又再次消失於野外，被認為可能屬於野外滅絕之物種，在台灣原生百合中之稀有度，細葉卷丹更勝被列為國家極度瀕危物種之艷紅鹿子百合。

種苗場指出，由於細葉卷丹極度稀有且難以取得，許多有志投入相關研究和栽培的同好無從取得材料，十分可惜。因此該場在2020年向國立中興大學研究團隊取得細葉卷丹組織培養生產技術之技術授權，並依循過去在艷紅鹿子百合之生產經驗，快速建立組織培養苗量化繁殖供應模式，自2020年底已開始對外供應細葉卷丹組織培養苗，在一年多時間的推廣下已供應民眾及機關學校近千株種苗，達到保種在民間的初衷。

種苗場表示，在各方研究人員的努力下，他們對細葉卷丹不再是一無所知，期待在不久的將來，透過種原的繁殖保存，以及不同個體間的有性繁殖增加細葉卷丹的遺傳歧異度，可以幫助她回到原來的棲地，而且細葉卷丹對環境適應性極廣，屬於食用百合主要種原的亞洲型百合，若能用以作為百合育種之親本材料，將有機會提升百合屬植物之多樣性與應用潛力。

細葉卷丹（Lilium callosum ）。（照片由種苗改良場提供）

照片由種苗改良場提供