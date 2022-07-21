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臺灣第2顆自製衛星　獵風者衛星最快明年首季至法屬圭亞那發射

國研院國家太空中心說，「獵風者」的名稱是透過公開遴選，英文名稱「TRITON」則是根據希臘神話提出。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/21 09:12
由科技部國家實驗研究院國家太空中心自主研發的「獵風者TRITON」（FORMOSAT-7R）衛星。

由科技部國家實驗研究院國家太空中心自主研發的「獵風者TRITON」（FORMOSAT-7R）衛星。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）繼福衛五號之後，臺灣第二顆自製的衛星，昨（20）日在科技部宣布好消息後正式亮相。由科技部國家實驗研究院國家太空中心自主研發的「獵風者TRITON」（FORMOSAT-7R）衛星，預計2023年第一季在法屬圭亞那的圭亞那太空中心搭乘法國亞利安太空公司（Arianespace）的織女星C型（VEGA C）火箭發射升空。

國研院國家太空中心20日表示，獵風者衛星是觀測風場的衛星，原屬於福爾摩沙衛星七號計畫中的自主衛星（FORMOSAT-7R），後因任務調整而命名為「獵風者」。不同於福衛七號直接接收全球衛星導航系統（GPS、GLONASS）所發射經過電離層與大氣層折射的訊號進行觀測，獵風者搭載國內自製的「全球衛星導航系統反射接收儀」（GNSS-R），在低地球軌道上蒐集由海面反射的全球導航衛星訊號，利用訊號反射的物理特徵推算海面風速。

國研院國家太空中心進一步說，獵風者衛星是繼福衛五號之後，第二顆由臺灣自製的衛星，整顆衛星包含酬載共有82%是由臺灣研發製造，若加上地面設備，共有超過20家臺灣的研發單位及廠商參與。獵風者衛星升空後，也將驗證由我國自主設計製造的10項關鍵元件與技術。

國研院國家太空中心說，「獵風者」的名稱是透過公開遴選，英文名稱「TRITON」則是根據希臘神話提出。TRITON是希臘神話中海神波賽頓之子，除了繼承象徵海神的三叉戟，還有一個海螺，每當他出巡時，便會吹起海螺揚起風浪，具有控制風浪的能力。

獵風者衛星計畫主持人林辰宗表示，獵風者衛星裝上太陽能板後，完整的衛星將接續進行質量特性量測、震動、音震、分離爆震等測試，以及最後的全功能測試；待測試完畢並通過運送前的審查會議，即表示衛星達到可以發射的備便狀態，等待啟運至法屬圭亞那。

獵風者衛星將在550~650公里高的衛星軌道上，接收全球衛星導航系統GPS及GLONASS發射並經海面反射的訊號，根據該訊號計算出的海面風場資料是目前最缺乏的氣象資料，搭配地面雷達的高解析度沿海風場資料，可應用於颱風路徑、強降雨與空污預測，也可進行海氣交互作用等研究及相關應用，可說是一顆氣象衛星也是科學衛星。

科技部長吳政忠表示，獵風者衛星傳承福衛五號經驗，並進一步提高自製占比，包括衛星電腦、電力控制、光纖陀螺儀、導航接收機等關鍵元件，以及重要的酬載儀器，都是臺灣製造，太空中心並發展了多項關鍵技術，顯示我國已具備打造衛星的實力；再加上臺灣原本就已經相當成熟的地面設備及相關技術，全球低軌衛星熱潮，臺灣將不會缺席。

國研院太空中心主任吳宗信指出，臺灣自製的GNSS-R儀器係使用自主技術進行韌體優化，最多可同時接收8組資料，於東亞區域還可接收日本QZSS準天頂衛星系統的反射訊號，性能優於國外的儀器。加上資料處理與應用相關技術，完全由太空中心與中央大學、成功大學、中央氣象局共同合作開發，更能有效提升資料的應用層面。
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更新時間 : 2022-07-21 10:01 GMT+08:00

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