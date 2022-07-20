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纏訟中國22年 《慾望城市》知名鞋履 Manolo Blahnik 終打贏商標官司

品牌創辦人姪女聞訊激動落淚，這場仗打得實在太久了

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/20 19:41
（圖／Manolo Blahnik IG）

（圖／Manolo Blahnik IG）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）因美劇《慾望城市》（Sex and the City ）聲名大噪的英國鞋牌Manolo Blahnik，在中國打了22年的商標官司，終於勝訴，從此便可光明正大進軍中國市場。

Manolo Blahnik成立於1971年，2000年代，藉《慾望城市》凱莉愛牌打響名號，Mr. big捧著一雙高跟鞋向凱莉求婚的橋段，更成經典。然而，由於中國採取「先搶先贏」的商標制度，其名號已遭中國商人方宇舟註冊，雙方鬧上法庭，一打就是二十多年。

方宇舟將此名稱用在自家鞋牌，而Manolo Blahnik始終未能證明其於2000年之前，就已在中國建立知名度，故每每敗訴，上訴皆遭駁回。根據金融時報，品牌創辦人姪女、執行長Kristina Blahnik聞訊後，不禁潸然淚下，正義實在來得太晚。

中國侵權問題向來惡名昭彰，直到2019年11月修訂了商標管理法規，這些年吃盡悶虧的外商，才終於能出一口惡氣。成功討回公道的品牌不少，New Balance去年贏了官司，使中國兩家抄襲「N」logo的廠商，乖乖繳出2,500萬的人民幣賠償。退休NBA球星喬丹（Michael Jordan）與中國「喬丹體育」爭訟9年，也於2020年獲勝，喬丹體育不得再使用Jordan的投籃圖像logo。其他勝訴的還包括義大利男裝Zegna與英國品牌Dunhill。

不過，商標大戰也不乏吞了敗仗的知名品牌。法國精品愛馬仕（Hermes）狀告中國廣東企業搶先註冊其中文商標「愛馬仕」，卻以敗訴收場，1997年纏訟至今未果。Manolo Blahnik的勝利，可望為其他捲入商標爭議的非精品品牌，帶來助力，如日本無印良品（Muji）。

至於22年來的訴訟費用？Kristina Blahnik表示，「真要算起來，我大概會心臟病發。」

纏訟中國22年 《慾望城市》知名鞋履 Manolo Blahnik 終打贏商標官司
飾演《慾望城市》凱莉的莎拉潔西卡帕克，拿著Manolo Blahnik高跟鞋（圖／美聯社）
中國
慾望城市
商標
侵權
Manolo Blahnik
高跟鞋
Sex and the City

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