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川普時期加徵關稅 美進口商支出逾320億美元

目前，全世界皆面臨通貨膨脹升高，美國亦不例外，拜登政府正試著評估是否取消對中的部分關稅，以減輕高通膨對美國消費者帶來的負擔。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/20 18:10
川普時期對中國發動貿易戰，3年半來美國進口商進口中國科技產品支付320億美元關稅。

川普時期對中國發動貿易戰，3年半來美國進口商進口中國科技產品支付320億美元關稅。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）川普執政時期美中掀起貿易戰與關稅堡壘，今（20）日一份報導顯示，該政策導致2018中期至2021年底間，進口中國科技商品的美商支付逾320億美元關稅。如今美國通膨飆升，拜登政府正評估是否以取消對中的部分關稅來減輕美國消費者的負擔。

路透社》報導，美國消費科技協會（Consumer Technology Association）於報告中指出，320億美元關稅中，其中5成為中國製電腦和電子產品，而據美國海關與邊境保護局（CBP）數據，截至本月13日為止，「301條款」對中國商品課徵的關稅總額為1454.3億美元。

報告指出，課稅讓美國科技業減少對中國的依賴，但因進口需求轉至越南、台灣、韓國、馬來西亞等國，也抵消建立本土供應鏈韌性的效果。

目前，全世界皆面臨通貨膨脹升高，美國亦不例外，拜登政府正試著評估是否取消對中的部分關稅，以減輕高通膨對美國消費者帶來的負擔。川普時期對中加徵關稅的前兩年，通膨一直維持在低點。

美國消費科技協會國際貿易副總裁波茲瓦（Ed Brzytwa）於聲明中表示，對中國加徵關稅實為傷害美國企業，並非解決對中貿易面臨的種種挑戰。他強調，「美國經濟各產業物價走升情況下，取消對中關稅將緩解猛烈且有害的通貨膨脹，並降低美國民眾的生活成本。」

審視自2018年來的進口趨勢，報告也指出，逐步對中國加徵關稅的這3年半來，受301條款影響的中國科技類進口商品降低39%，未受關稅影響的商品進口則增加35%。而受美國關稅影響的進口科技商品中，中國商品的占比從2017年的32%幾乎腰斬至去年的17%左右。

此外，不受關稅影響的科技類商品則沒有出現進口減少的趨勢，在該類進口商品中，中國的占比於2017及2021年均為84%。

然而，報告也指出，中國製消費電子進口商品中，有部分儘管遭加徵關稅，2021的占比仍高於2017年，換句話說，部分企業「離開中國」的動機已開始降低，這當中包括數位相機、某些烹飪電器，以及包括掃地機器人在內的吸塵用具。
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