涉詐台灣廣達董事長林百里之妻•投資虛擬境外基金　朱姓女子2千萬元交保

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）朱姓女子涉嫌招攬廣達董事長林百里妻子等人，投資未經許可境外基金，何女先後投資人民幣420萬元、100萬美元（合計約新台幣5000萬元）。台北地檢署今天(7/20) 依詐欺、違反銀行法等罪起訴朱女等人。

據了解台北地檢署今天依違反證券投資信託及顧問法、銀行法、刑法詐欺、偽造文書等罪，起訴朱女等3人，並請法官對朱女從重量刑。檢方偵辦期間聲押朱女獲准，上午移審台北地方法院。

中央社報導, 北院下午召開移審庭，決定是否繼續羈押朱女，法官庭訊後裁定朱女新台幣2000萬元交保，並限制住居、限制出境、出海。

檢方調查，朱女為多家境外公司負責人，並為一家香港證券公司董事及在台聯絡人，這家證券公司為開曼群島AXIS基金的基金管理人，朱女等人涉嫌在台販售未經金管會許可的AXIS基金。

檢方統計，朱女等人於民國102年11月至104年6月間總計招攬投資金額新台幣逾億元，朱女獲取佣金新台幣29萬餘元；105年1月至109年間，朱女等人招攬新台幣3億7089萬餘元，朱女除了支付投資人配息、贖回款項，並將481萬餘美元匯到自己公司帳戶，供自己使用。

其中，朱女於103年9、10月間，經友人介紹認識何女，並經媒體得知持有廣達集團高額股份，財力頗豐，朱女伺機親近、關心何女，向何女推銷AXIS基金，還邀約何女到香港參觀辦公室，何女因而以420萬人民幣申購AXIS基金。

檢方查出，朱女於104年間得知AXIS基金運作有異，她的證券公司不願繼續擔任基金管理人，但因為自己財務狀況不佳，仍對外招募投資人投資，包括邀何女申購100萬美元得逞，其中75萬美元匯到自己公司帳戶內。

北檢今天依違反證券投資信託及顧問法、銀行法、刑法詐欺、偽造文書等罪，起訴朱女等3人。

檢察官審酌朱女正值盛年，不思以正當管道獲取金錢，利用人際網路認識財力不斐的被害人，虛設境外紙上公司搭建海市蜃樓，以謊言編造基金獲利良好假象，長達數年，製造美麗虛幻泡沫，使投資人一再投資，許多被害人投入畢生積蓄損害重大，且犯後一度否認犯行，態度難謂良好，建請法院從重量刑。