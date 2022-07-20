筍王齊聚 新北榮獲北區評鑑雙冠王

新北市為全臺綠竹筍最大產區， 產量及品質皆為全國之首，今(20)日，今年度新北筍王-五股陳 廣益與北區冠軍筍王(有機組冠軍-黃清泉及評鑑組冠軍-朱柏蒼) 等3位農友現身市政會議，接受市長侯友宜表揚， 也歡迎大家暑假期間來新北吃好筍。

為提昇筍農栽培技術，新北市於每年綠竹筍產季期間辦理「 新北筍王爭霸戰」，並輔導產區農民參加「 北部地區優質安全綠竹筍評鑑」等綠竹筍界最具指標性賽事。 參賽農友須將當天採收的鮮筍送至會場，經過外觀、色澤、 柔嫩度及糖度等一系列項目嚴格評比後， 最高積分者才能獲得筍王稱號。今年「新北筍王爭霸戰」共計16產 區、86位筍農參賽，最後由五股區陳廣益獲選「新北筍王」及「 美筍王」殊榮；此外三峽區筍農黃清泉、朱柏蒼也自5縣市(新北、 臺北、基隆、桃園、苗栗)、126名菁英脫穎而出，分別獲得「1 11年北部地區優質安全綠竹筍評鑑」有機組及評鑑組冠軍， 新北市長侯友宜今(20)日特別在市政會議表揚， 感謝筍農的辛勞並為新北市爭光。

「新北筍王」兼「美筍王」得主陳廣益， 同時也是新北市綠竹筍最大產區-五股農會常務監事， 謙虛地表示沒想過自己能獲獎， 未來在第一線推廣也會鼓勵農民強化分級作業， 讓本地農產品更精緻化，受消費者肯定。2022年北部地區優質安全 綠竹筍評鑑「有機組冠軍-黃清泉」及「評鑑組冠軍-朱柏蒼」， 兩人皆為「有機綠竹筍界始祖」，民國101年新北市政府與三峽農 會合作輔導成立全臺第一個「有機產銷班」， 兩人便是班內幹部成員，有機栽培經驗豐富， 對綠竹筍園區管理與保鮮採收更有獨到之處， 每到產季兩人綠竹筍都供不應求。

新北市長侯友宜表示，北部地區綠竹筍產量占全臺70%， 其中該市為最大產區，生產面積達2,328 公頃，年產值約17億元。為促進綠竹筍品質及提升銷售價格， 市政府跟桃園區農業改良場每年都會辦理各項綠竹筍評鑑比賽， 今年「新北筍王爭霸戰」參賽86點，「111年北部地區優質安全 綠竹筍評鑑」參賽126點，規模都是歷史之最，表示市場和筍農擴 大認同這種良性競爭，透過比賽精進農產品質與管理心得。 而消費者關心最好吃綠竹筍哪裡買，直接認明「新北健康三寶-綠竹 筍」就對了，經過改良場評審掛保證，品質絕對一等一， 歡迎大家暑假期間來新北各產區遊玩吃好筍。

購買資訊：詳情請上「新北綠竹筍e易購」專區或於上班時間洽產區農會： 五股區農會(02-2291-4060)、三峽區農會(02- 2671-1002)購買。

五股農會常務監事陳廣益榮獲「新北筍王」兼「美筍王」。(照片由新北市政府農業局提供)