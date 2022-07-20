全中運復賽10賽事 新北勇奪63金

2022年全國中等學校運動會自7月1日起以3 階段方式辦理15項運動賽事，復賽第1、2階段於今(20)日告 一段落，共辦理桌球、羽球、跆拳道、空手道、輕艇(龍舟)、 田徑、游泳、角力、自由車、木球等10種類，新北選手共獲63金 、51銀、58銅戰果，總獎牌累計至82金、81銀、85銅。這次新北好手更在田徑賽事打破2項大會紀錄，著實令人驚豔。第3 階段體操、軟式網球、拳擊、擊劍、卡巴迪等5項賽事將於23日展 開，預祝再展訓練成果、爭取最高榮譽。

教育局表示，田徑賽事共取得8金11銀5銅佳績並打破2項大會紀 錄，包含摘下國男組標槍2連霸， 除了光榮國中黃潮鴻改寫去年自己創下大會紀錄， 還有衝破高男組田徑1500公尺高懸21年大會紀錄的海山高中林 祐安，大放異彩。

海山高中教練洪文進表示，祐安國中念普通班， 因體適能測驗成績亮眼，經體育老師推薦於國二下學期進入田徑隊。 首次練跑跑姿如傳說中黑人跑法，讓教練團眼睛為之一亮， 雖然每日僅課後訓練1小時，但隨即隔年國三在全中運榮獲1500 公尺第6名，初次展現驚人天賦。祐安完賽後鬆了口氣表示， 這次拿下首面全中運金牌，居然還打破21年大會紀錄， 是沒有預期料的驚喜，感謝教練得知賽事延期至七月， 即時調整平日訓練時間，讓自己能逐漸適應高溫， 才可以在比賽中舒適、順利完賽。

角力代表隊表現亮眼共摘下18金12銀20銅，達觀國中小囊括7 金3銀5銅並榮獲國男組角力團體總錦標第1名。另外，桌球獲得5 金2銀2銅佳績，獨攬大會4座團體總錦標中的3座， 由海山高中拿下睽違10年高男組團體總錦標第1名； 淡江高中則雙料摘下高女組及國女組團體總錦標第1名； 木球則皆由丹鳳高中取得4金4銀3銅好成績，實屬不易。

游泳代表隊表現不惶多讓，獲18金13銀9銅亮眼成績，其中中和 高中吳以恩包辦高女組游泳50公尺仰式、100公尺仰式及200 公尺仰式3面金牌且皆完成2連霸殊榮；新莊高中陳庭萱不惶多讓， 共奪得高女組游泳200公尺混合式、400公尺混合式及200公 尺蝶式3面金牌；還有丹鳳高中陳妤函達成高女組游泳50公尺蝶式 3連霸大業並摘下2金；另外新泰國中完成國女組游泳4×100公 尺、4×200公尺自由式接力2連霸， 其中接力成員王伊伶除了接力項目奪2金外，更於個人項目1500 公尺自由式、100公尺蝶式及200公尺蝶式囊括3面金牌，總計 5面金牌的優異戰果，堪稱這次賽事大贏家。

教育局表示，這次全中運15項賽事因疫延後，首次於炙熱7月分3 梯次辦理，從選手們賽前集訓調整，到天候和比賽場地的適應， 對於教練和選手都是挑戰。 感謝所有教練團隊的辛勤耕耘以及行政團隊支援， 尤其是選手自身努力及家長們支持， 新北市團本部復賽各階段皆安排人員於賽場巡迴， 並即時協助反映代表隊狀況予大會， 於緊急救護時到場關心選手狀況，最後5項賽事新北共34校262 位選手於23日接棒再戰花蓮，預祝新北代表隊再接再厲、 勇奪佳績。

光榮國中黃潮鴻摘下國男組標槍2連霸，並改寫去年自己創下紀錄。(照片由新北市教育局提供)

中和高中吳以恩(中)包辦高女組游泳3金且完成2連霸殊榮。(照片由新北市教育局提供)

達觀國中小角力隊豐收囊括7金3銀5銅。(照片由新北市教育局提供)

海山高中林祐安衝破高男組田徑1500公尺高懸21年大會紀錄。(照片由新北市教育局提供)