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斯里蘭卡破產釀亂象！前總統跑路躲訴訟 緊急選出新人選

斯里蘭卡2021年底開始出現明顯物價上漲，今年4月則出現不滿經濟問題的示威遊行，民眾上街抗議物價上漲和物資短缺，前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在抗議聲浪下逃亡海外。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/07/20 17:12
斯里蘭卡總統新人選威克瑞米辛赫在政壇打滾多年。（圖/路透社）

斯里蘭卡總統新人選威克瑞米辛赫在政壇打滾多年。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）斯里蘭卡經濟危機演變成國家破產，更掀起人民示威活動、政治動亂，前總統14日辭職下台後潛逃國外躲避官司，新人選則於今（20日）緊急選出，由威克瑞米辛赫當選。

綜合外媒報導，斯里蘭卡2021年底開始出現明顯物價上漲，今年4月則出現不滿經濟問題的示威遊行，民眾上街抗議物價上漲和物資短缺，前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在抗議聲浪下逃亡海外。

報導指出，原擔任代理總統的總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）經國會投票後，以高票134票確認擔當總統大位。其他候選人分別獲得82票和3票。斯里蘭卡國會共225席，20日共有223人參與投票，其中4票為廢票。

根據BBC，斯里蘭卡物價飆漲，不但民生物資價格飛漲，許多人連一日三餐都負擔不起，更有燃料短缺、電力緊張大範圍停電、油價高昂、大眾運輸工具與教育機構停擺等問題。

不只如此，藥品進口短缺，醫療系統崩潰，斯里蘭卡民眾的基本生活大受影響，整個國家陷入自1948年脫離英國獨立以來最為嚴重的經濟危機。

路透社報導，13日凌晨斯里蘭卡原總統拉賈帕克薩為躲避官司出逃馬爾地夫，接著前往新加坡，當時代理總統威克瑞米辛赫在今天上午的投票中拿下134票，當選新任總統。現年73歲的他曾6度擔任總理，外交及國際事務方面經驗豐富，主導與國際貨幣基金組織（IMF）的紓困談判。
斯里蘭卡
經濟危機
破產
總統選舉

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更新時間 : 2022-07-20 18:31 GMT+08:00

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