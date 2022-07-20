慶祝「紅利桃子」上線 北富銀加碼送40萬點 「桃」好市民超貼心

近年來5G、雲端、人工智慧等數位科技日新月異， 不僅引發產業升級，也帶動地方積極投入智慧城市建設， 其中桃園市為打造更便民的智慧生活，針對備受市民歡迎的「 桃園市民卡」推出創新的「紅利桃子」機制， 運用紅利點數引導民眾參與市政及促進商業振興。 台北富邦銀行持續深耕地方， 為協助桃園市政府打造智能城市生態圈，北富銀今(20)日特別推 出「紅利桃子」上線加碼活動，達成簡單目標就可獲得「紅利桃子」 點數，總計將送出40萬點，號召卡友、民眾及商戶一起體驗「 桃園市民卡」及「紅利桃子」的便利實惠， 共創豐富的在地智慧生活。

北富銀資深副總周郭傑表示，作為金融創新先驅， 北富銀在數位科技應用成果相當豐碩， 包括完成全台第一個區塊鏈跨行轉帳沙盒實驗、 推出全台首創信用卡一鍵調額、一鍵綁定功能等。除此之外， 北富銀更不斷思考如何將金融專業轉化地方發展的助力， 不光滿足北富銀客戶的需要， 也能讓更多在地民眾一起共享便利與美好。因此， 北富銀特別與桃園市政府合作推出「紅利桃子」優惠活動， 透過點數加碼增加民眾參與熱情，為地方創造消費商機， 進而帶入更多桃園當地商戶共襄盛舉，隨著點數應用多樣性提升， 也能吸引更多客群使用「紅利桃子」，形成正向循環， 為桃園點數生態圈的發展及在地經濟振興注入更多能量。

桃園市政府資訊科技局局長余宛如表示，「紅利桃子」 是市政服務數位化的開端，也是桃園市民卡數位轉型的重要里程碑。 民眾只要參與各項市政活動取得點數， 就可以憑點數到特約商店消費， 藉由資訊科技的力量縮短政府與民眾的距離， 創造更多正向互動關係，也期望能在後疫情時代，能透過「 紅利桃子」結合桃園在地店家一起振興經濟，為政府、 產業與市民創造多贏。

慶祝「紅利桃子」服務開跑，北富銀推出雙重加碼方案，8/1~ 10/31活動期間，凡富邦卡友註冊成為「紅利桃子」會員， 除了可以獲得桃園市政府贈送的50點點數外，北富銀還加碼再送5 0點，讓卡友樂享雙倍點數回饋！此外，「紅利桃子」 會員透過專屬連結成功開立北富銀數位帳戶並完成富邦網行銀服務啟 用，則可再獲得「紅利桃子」點數50點。回饋名額有限， 送完為止，想搶先體驗「紅利桃子」小確幸的民眾不妨把握機會。 詳細優惠辦法請參閱活動網頁：「紅利桃子」服務官方網站。

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率1.68~15%。