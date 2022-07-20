《螢火蟲之墓》導演！吉卜力動畫大師高畑勲特展首度移師海外　台北流行音樂中心展出超過千幅手稿

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)《螢火蟲之墓》、《小天使》的導演，吉卜力動畫大師高畑勲特展來囉！自即日起於台北流行音樂中心登場。

每看必哭的日本經典動畫《螢火蟲之墓》是和宮崎駿同一個工作室的導演－高畑勲的代表作，他曾改編名著小說推出電視影集《小天使》、《清秀佳人》等，之後有與宮崎駿、鈴木敏夫等創辦吉卜力工作室，於2018年過世。

為傳承大師創作理念與畢生心血，「吉卜力動畫大師-高畑勲展」首度移師海外，展出高畑勲生前多部作品，超過千幅展件包含動畫真跡手稿、創作筆記、經典動畫場景的互動拍照區，首度公開高畑勲導演的創作筆記，了解大師的執著與堅持，以及如何成為日本動畫的重要推手。

北市副市長黃珊珊今(20)日也前往觀展，她說，以前就非常喜歡看吉卜力動畫，也曾到日本吉卜力博物參觀，這次不用到日本即可觀賞到經典動畫的真跡手稿，相當難得，自己最喜歡的作品是《螢火蟲之墓》。



黃珊珊(黑衣白褲)在北流董事長黃韻玲(右2)陪同下參觀展覽。(圖/台灣英文新聞)

展覽從1968年東映時期，高畑勲首部執導的長篇動畫電影《太陽王子 霍爾斯的大冒險》啟程，該部作品也是高畑勲首次與宮崎駿合作，可以從中窺探宮崎駿還是新人時期，擔任美術設計的風采；「小安妮」一系列世界名作電視動畫，在日本締造極高收視率，台灣也曾播出，是不少人的童年回憶；時代經典「螢火蟲之墓」、「兒時的點點滴滴」、「平成狸合戰」三部也是此次必看亮點。

吉卜力工作室會長星野康二回憶，2006年當時還是迪士尼社長的他邀請高畑勲為迪士尼藝術展撰寫專書序文，沒想到高畑勲回饋《睡美人》動畫不夠精良之處，後來進了吉卜力工作室後，他才更加了解高畑勲對動畫作品的認真與專業，對自我信仰的堅持，還有那股連年輕人都無法超越的永不妥協的精神，「這點從動畫電影《輝耀姬物語》花費近8年才完成，得到了很好的印證！」

此次，展覽特別與與路易莎合作推出飲品，選擇受歡迎的動畫電影「平成狸合戰」與「輝耀姬物語」為設計，冷飲杯身為「輝耀姬物語」款，「平成狸合戰」為熱飲，連熱杯套也是用平成狸合戰珍貴手稿圖設計，展覽期間持路易莎限定杯身、杯套到展場現場購買全票，再享購票9折優惠（全票390元），現省40元，詳情請上展覽官方粉絲團查詢。



「吉卜力動畫大師-高畑勲展」與路易莎跨界合作限定杯身7月上市(圖/聯合數位文創)



「吉卜力動畫大師-高畑勲展」圖錄封面。(圖/聯合數位文創)

「吉卜力動畫大師—高畑勲展」

日期：2022/6/18(六)- 2022/9/25(日)

地點：台北流行音樂中心文化館二樓特展廳

時間：每日10:00 - 18:00 (17:30 停止售票及入場)

服務專線：02-7721-6955 #2 (周一至周日09:00~18:00)