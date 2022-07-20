【桃園市長選戰】林智堅論文爭議 •台大成立審定委員會展開調查　 張善政受訪秀論文：政治人物誠信很重要

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）將參選桃園市長的新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲。台大校方今天(7/20)表示，已成立審定委員會，預計於2個月內完成審定。

另一方面, 國民黨桃園市長參選人張善政今天拿出自身論文表示，政治人物的誠信很重要，只盼把問題回歸學術倫理及個人誠信，不要塑造成政治對立。

日前有媒體人在臉書發文指出，林智堅選上新竹市長後才去唸的台大國家發展研究所碩士論文，有部分內容與另一篇論文雷同。台北市議員徐巧芯也在臉書附上檢舉信件，證實已向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲。

台灣大學校方今天發布聲明表示，有關學校碩士畢業生涉及論文抄襲事件，已依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，成立審定委員會，並依程序展開調查，將於期限內完成審定。

台大提到，此案處理均遵循規定程序，並依要點規定，於召開審定委員會時，通知相關人員到場陳述意見或提出書面說明。

根據台大博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點規定，對於受理的檢舉案件，將移請被檢舉人所屬學院於10日內組成審定委員會，並於2個月內完成審定，程序應以秘密方式為之。

審定委員會由被檢舉人所屬學院院長、系（所、學位學程）主管、院長遴聘的校內外專業、法律領域公正學者及相關專家共5至7人組成，原系、所、學位學程人員不超過1/3，審定委員會名單應予保密。

審定委員會於審定完竣後，應做成具體決議，論文違反學術倫理認定，應有2/3以上委員出席，出席委員2/3同意；經審定確認博碩士學位論文違反學術倫理情節重大者，應予撤銷學位，通知繳還學位證書；經審定未達前項程度，但仍有違反學術倫理情形者，審定委員會可限期命被檢舉人修正、公開道歉或採取其他適當的處置。

國民黨桃園市長參選人張善政，20日中午參加媒體人黃暐瀚節目錄影，在節目專訪後接受媒體聯訪，被問及在節目中拿出美國康乃爾大學的論文，是否是針對林智堅的論文抄襲爭議。

張善政說，他拿出在美國康乃爾大學的博士論文，是給主持人看一下，這本博士論文是不是如假包換，以及41年歲月的痕跡，主要是強調「政治人物的誠信非常重要」。

張善政說，以他學土木的來舉例，在學校教學生，如果沒有好好教，學生畢業後設計的房子，若偷工減料或設計不好，可能就會像台南市永康區的維冠金龍大樓在2016年美濃大地震中倒塌。

張善政說，在學校裡面教學生一定要按部就班，不要抄捷徑、做一些不應該做的事，在道德上面要有這個誠信，教出來的學生出去外面設計出來的房子，教他們的老師才比較放心；誠信的道理應該是所有學術都適用的。

針對國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝未來在競選團隊中擔任的角色，張善政表示，不管邱奕勝將來有沒有任何競選總部的職位或名分，都是這場選戰中重要的一分子，「絕對都少不了他」，擔任的職務部分，會尊重邱奕勝的意見，相關溝通、整合都一步一步往前走。

民進黨發言人、新竹市議員李妍慧20日為了桃園市長參選人林智堅論文風波提告國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲及立委賴香伶。柯文哲今天受訪聽聞李妍慧提告感到詫異，反問「奇怪我有講過什麼嗎」。

李妍慧上午到新竹地檢署按鈴申告，對朱立倫、柯文哲、賴香伶及台北市議員游淑慧等人提出誹謗罪告訴，並表示在前新竹市長林智堅論文風波中，這些人在沒有證據情形下，任意污衊她以中華大學董事長身分干預校務，甚至隨意編造各種假消息。

台灣民眾黨今天中午舉行原民政見記者會，媒體在會後詢問柯文哲對於李妍慧提告的看法。柯文哲疑惑地說，李妍慧是提告他還是民眾黨，「奇怪我有講過什麼嗎？」

民眾黨則透過聲明表示，以訴訟打選戰，模糊事件核心，已不被民意認同；民進黨一味護航林智堅，意圖轉移論文門焦點，只會讓民眾不滿情緒擴大，相信並非民進黨所樂見。

賴香伶則透過聲明表示，可以理解李妍慧面對來自黨、家族、學術界的內外壓力，面臨棄選議員後個人前途的選擇，需要一個宣洩出口；但論文爭議可受公評，民進黨新北市長參選人林佳龍也說要「真相與品格」，林智堅碩士論文爭議，中華大學提出公正、公開的調查報告，才能挽回校譽。

國民黨文傳會副主委林家興回應表示，以提起告訴舉動轉移焦點，是無法釐清林智堅是否涉及論文抄襲的爭議，如果是以中華大學董事長的身分出面，不是更應該要求竹科管理局給出文件、釐清真相？竟然選擇護航有抄襲爭議的民進黨候選人來告發協助維護中華大學校譽的在野黨，實在相當荒謬。

林家興表示，李妍慧身兼民進黨發言人、在地建商家族代表及中華大學董事長，有時候可能很難搞清楚角色分際及優先順序，但從李妍慧的舉動可以看到，她還是把護航民進黨放在維護中華大學的校譽之前，對比之前中華大學劉校長痛心疾首的發言護校，形成鮮明而諷刺的對比。

林家興指出，李妍慧不只護航抄襲，更是烏龍提告，傷害中華大學校譽及李妍慧本人的問題起源，在於林智堅及其指導教授等人無法適當回應外界對於其論文涉及竹科管理局委託報告的相關爭議。

他說，如果李妍慧希望維護自己與中華大學的名譽，應該要求竹科管理局盡快找出當年報告合約細節，以及督促中華大學及林智堅盡快回覆竹科管理局的發文質疑。