台灣國定古蹟扇形車庫百周年　蒸汽火車「國王號」及扇庫摩登時裝秀暖身開跑

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）創建於1922年、全台唯一的彰化扇形車庫，今年7月升格為國定古蹟，適逢扇形車庫百周年，交通部觀光局參山國家風景區管理處與彰化市公所共同舉辦「2022扇庫百年暨鐵道觀光系列活動」，規劃「鐵道遊程」及「鐵道光環境」兩大系列活動，其中包括廣受鐵道迷矚目的蒸汽火車鐵道遊程活動。

參山處表示，為讓鐵道迷追尋搭乘蒸汽火車的風情，將於8月13日及11月5日兩天安排兩梯次蒸汽老火車小旅行遊程，由DT-668「國王號」蒸汽火車頭牽引火車搭載遊客到彰化二水，重現百年前縱貫鐵路場景，並於今(20)日在網路開賣，預購成功者須完成匯款否則視同放棄，缺額將於7月22日透過臉書粉絲團公告第2次網路報名。

參山處同時推出7條不同特色團體遊程，包括扇步小旅行、輕裝漫遊半線趣等到扇庫、八卦山大佛、溪湖糖廠、松柏嶺茶館等一日遊路線，或王功漁港、鹿港老街、芳苑牛車探蚵等「戀戀山海微輕旅」等二日遊路線，分別在高鐵及彰化火車站集合出發。

彰化市長林世賢表示，彰化扇形車庫慶百年系列活動中的「鐵道光環境」，將從7月22日晚上在彰化車站首映火車3D光影秀與扇步光廊點燈揭開序幕，延續至9月3日止，現場結合絢麗3D光雕投影及鐵道造景意象燈飾，妝點及照亮整個車站廣場，迎接到訪遊客。

7月23日、24日及30日、31日陸續登場包括CK124、DT668蒸汽火車與其他世代的12輛列車經典重現、扇庫摩登時裝秀、鐵道遊樂園、鐵路村慢市集、散步扇庫走讀以及魔術、雜耍、舞蹈與火車劇場、YOYO帶動唱、多組藝人演唱等表演；此外，7月30日上午10點起由100位模特兒在扇庫木棧道走秀的「時裝秀」。

全台唯一的彰化扇形車庫已升格為國定古蹟。(照片由交通部觀光局參山國家風景區管理處提供)

蒸汽火車鐵道遊程活動，將由DT-668「國王號」蒸汽火車頭牽引火車搭載遊客到二水。(照片由交通部觀光局參山國家風景區管理處提供)