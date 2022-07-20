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【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋

By 政治組, 台灣英文新聞－記者
2022/07/20 16:20
時代力量今（20）日召開記者會，踢爆坤輿案背後有國民黨勢力撐腰，苗栗縣政府為坤輿公司護航放水。（圖／時代力量 提供）

時代力量今（20）日召開記者會，踢爆坤輿案背後有國民黨勢力撐腰，苗栗縣政府為坤輿公司護航放水。（圖／時代力量 提供）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）爭議近二十年的坤輿廢棄物掩埋場一案，外傳明、後兩日（21及22日）將「全量試運轉」，自救會為阻止坤輿公司強行進場，雙方劍拔駑張，員警更到場維安。時代力量立委今（20）日踢爆坤輿公司與黑道、國民黨籍苗栗縣長參選人之間的緊密連結，民進黨立委洪申翰也揭露，苗栗縣環保局將同意核可坤輿使用農牧用地上的違法地磅站，喊話外界與當地居民同一陣線。

時代力量針對坤輿掩埋場召開記者會，立法委員邱顯智譴責國民黨在背後撐腰，以致坤輿公司在苗栗造橋龍昇村搞了二十年，地磅站、環評不過還能試營運，如今更死灰復燃，強勢進場。他痛批苗栗縣長徐耀昌最後兩年任期，忽略違法事實、護航坤輿，更造成區民於衝突中被打、受傷送醫。

邱顯智還揭露，國民黨的政治勢力早在坤輿設立之初就已經涉入其中，苗栗縣婦聯會主委、國民黨籍前縣長張秋華的夫人葉春芽就是坤輿的大股東，更擔任監察人的職務。邱顯智喊話國民黨主席朱立倫、國民黨提名的苗栗縣長候選人謝福弘對此表態並有所行動。

【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋

(圖／時代力量 提供）

針對地磅違法情事，同為時力立委的王琬瑜指出，坤輿公司上一次租借的地磅站遠在八十公里以外，這次租借的地磅站的確在苗栗縣裡面，是由立頂昇預拌混凝土有限公司所有，位於苗栗縣頭份市水源路一巷的地磅站，該站鐵皮屋上掛了許多協會、公司的招牌，大多都與買下坤輿公司門口土地與辦公室、素有苗栗土方霸王宋久文先生的公司有所關聯。

王琬瑜強調，這些公司的董監事監察人，多由宋久文先生、他的女友林文琪女士擔任，甚至即將參選苗栗縣長的國民黨籍議長鍾東錦先生，也擔任過其中兩間公司的董事。顯然，這就是宋久文/鍾東錦土方集團/砂石集團的據點，因租用地磅站給坤輿公司意外曝光，請鍾東錦先生務必對外說清楚。

【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋

(圖／時代力量 提供）

王婉諭還指出，立頂昇地磅站周圍土地的地籍圖，新興段907地號是河川區的水利用地，地磅站所在的新興段973地號，更是特定農業區的農牧用地，實屬違法。王琬諭質問苗栗縣政府，何以放任違法地磅站繼續試營運？王婉諭表示，這是一個極為龐大的共犯結構，從張秋華夫人到徐耀昌，從宋久文到鍾東錦，她點名朱立倫何時執行「排黑」？

【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋

(圖／時代力量 提供）

時力的苗栗縣長參選人宋國鼎則表示，今年五月向苗栗縣政府查證坤輿公司重送試運轉計畫一事，獲得縣政府證實，並表示一切明確、合法，所以本次試運轉不會找外面的專家審查，意味者僅需通過縣政府內部的審查程序即可核准。宋國鼎質疑，苗栗縣政府不走外部專家審查，更趕在該掩埋場取得最終許可的落日條款期限前，放行試營運，又無視地磅站違法要件，是否護航廠商？

民進黨立委洪申翰今日也針對坤輿案發出怒吼，他指控，苗栗坤輿掩埋場爭議20年，坤輿不顧爭議未解、居民反對，甚至是行政訴訟在審中，欲在明、後兩天上演強力進場，將300多噸廢棄物運進掩埋場址，用廢棄物荼毒龍昇村居民，此舉真是讓人怒不可遏，也絕不允許如此惡劣的行徑，會與居民站在一起反對到底。

洪申翰也爆料，在與反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會的共同查證下，發現坤輿此次申請了蓋在農牧用地上的違法地磅站，並且苗栗縣環保局將同意核可坤輿使用。坤輿此次申請的兩個地磅，分別為「造橋朝陽路連泰紙業公司地磅」及「頭份立頂昇公司地磅」，前者造橋地磅所有者現已表明，由於坤輿並未告知相關爭議與風險，將不配合坤輿的地磅使用；而苗栗頭份的地磅，更被自救會發現，根本是蓋在農牧用地的違法地磅。

【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋

頭份立頂昇公司地磅站 （圖／洪申翰辦公室 提供）

洪申翰批評道，環保局不可未經審慎查證，核准在農牧用地上的地磅，要求苗栗縣環保局，應重新釐清地磅合法性，且在未找到合法地磅前，坤輿不可試運轉，洪申翰更提到，沒有經過「合法地磅」秤重的廢棄物，是不具備任何進場資格的。

洪申翰更揚言，從今日開始的幾日，將是鄉親面對坤輿的硬仗，他也將親自到第一線與鄉親站在一起，阻擋違法廢棄物、違法廠商，毒害苗栗龍昇村的鄉親，並向社會各界喊話，期待大家一同與龍昇村鄉親站在一起。
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