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台灣天文盛事＋1　台北天文館預測「奇異之星」短期內將達北極星亮度

台北天文館：「蒭藁增二」英文名"Mira"，意指它是一顆不可思議的奇異之星"the Wonderful star"。從最近的觀測紀錄來看，它正持續明顯增亮，預測將在7月中下旬達到極亮。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/20 14:23
<a href="http://www.eso.org/public/images/eso1212d/" target="_blank">DSS 2/ESO</a>

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）天文學家最早發現的紅巨星，近日悄悄變亮了，台北市立天文館今(20)日表示，近期內夜空中有顆不起眼的暗星可能會比北極星還亮，這顆星是位在鯨魚座的「蒭藁增二」(Mira) 在332天的週期裡，從根本無法看見的10等星增亮約1600倍，變成比北極星還亮的2等星，預測將在7月中下旬達到極亮。

台北天文館表示，「蒭藁增二」英文名"Mira"，意指它是一顆不可思議的奇異之星"the Wonderful star"。從最近的觀測紀錄來看，它正持續明顯增亮，預測將在7月中下旬達到極亮。

天文館指出，最近明亮的火星剛好在其附近，更加便於尋找，只要循著紅色的火星向下約10度，也就是手伸直時一個拳頭的寬度，找到另一顆與北極星同亮的亮星「天囷一」，再轉向垂直方向的同等距離處即可看到蒭藁增二。有興趣的民眾不妨在午夜後的東方天空，找找看這顆被點亮的奇異之星。

天文館指出，蒭藁增二距離地球約299光年，質量約為太陽的1.18倍。它是一顆紅巨星，半徑在太陽的332至402倍間來回收縮膨脹，當它從膨脹最慢轉為收縮最快的這段期間，亮度也達到最高。目前已經發現數千顆類似的星星，而蒭藁增二正是其中最早被發現，也是最亮的一顆，因此天文學家將這類變星統稱為「蒭藁型變星」或「米拉變星」(Mira variable)。

台灣天文盛事＋1　台北天文館預測「奇異之星」短期內將達北極星亮度

照片由台北市立天文館提供

台灣天文盛事＋1　台北天文館預測「奇異之星」短期內將達北極星亮度

照片由台北市立天文館提供
天文館
蒭藁增二
奇異之星
米拉變星

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