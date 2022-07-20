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物價飆漲旅費好驚人 南韓鐵道公社推無限搭乘優惠招睞旅客

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/20 14:04
韓國KTX（圖／pixabay）

韓國KTX（圖／pixabay）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據19日首爾經濟報導，隨著暑期到來，南韓民眾皆在計劃著旅行，然而今年物價持續上漲，旅行費用比預想的高出約20至30%，旅行也形成了一種負擔，南韓還因此衍生出《vacaflation》一詞（vacation+inflation）。在交通費、住宿費等旅費高漲的情況下，經濟實惠的商品需求隨之大增。

根據統計處的報告，6月消費者物價指數中的機票價格年增22%，國內團體旅遊花費亦比去年同期暴漲了31%。

為了拯救人民的荷包，韓國鐵道公社推出了一項旅遊商品《Nailro 2.0》（내일로），可於7天內無限搭乘Korail營運的列車（火車及高鐵KTX）。29歲以下票價為韓幣7萬（新台幣1,800元），29歲以上票價為韓幣11萬（新台幣2,900元）。2.0版本與過去版本的不同之處在於，過去的Nailro有年齡及季節限制，只有27歲以下的民眾可購買，通常只有冬天及夏天開放，2.0版本則無年齡限制，一年四季皆可使用。截至今年6月底，Nailro 2.0已吸引了15萬1,300名民眾購買，接近去年一整年的18萬人。

至於這項優惠措施的反映如何？民眾A（24歲）表示已購買了Nailro，但因此方案有限定位置，若太多人預定，搶位子是項挑戰。民眾B（27歲）則表示，利用Nailro2.0搭乘KTX從首爾到釜山，來回可省下一半車錢，非常划算。

Nailro2.0為針對南韓國人推出的商品，隨著現在邊境開放，越來越多台灣人開始到南韓旅遊。對此，韓國鐵道公社也有針對外國人推出的Korail Pass，票券分為兩種，自選票及連續票。有計畫造訪南韓，並於短時間內前赴多個城市的民眾，可參考以下Korail Pass價格表。

連續票－自乘車日起，可不限次數連續使用三天或五天

連續票 成人
(28歲以上)		 青少年
(13~27歲)		 兒童
(6~12歲)		 經濟票
(2~5人同行)
3日券 ₩138,000 ₩111,000 ₩69,000 ₩128,000
5日券 ₩210,000 ₩168,000 ₩105,000 ₩200,000

自選票－自乘車日起，十天內可任選兩天或四天，使用次數不限

自選票 成人
(28歲以上)		 青少年
(13~27歲)		 兒童
(6~12歲)		 經濟票
(2~5人同行)
2日券 ₩121,000 ₩96,000 ₩61,000 ₩111,000
4日券 ₩193,000 ₩154,000 ₩97,000 ₩183,000
南韓
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更新時間 : 2022-07-20 16:25 GMT+08:00

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