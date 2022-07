聯合國新疆報告難產 路透：中國力阻人權專員發布報告

(台灣英文新聞 / 綜合報導)聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)今年5月造訪新疆,卻始終未交出報告。路透披露,中國出手干預,藉由信函施壓,不讓她公布報告。

巴舍萊的新疆之旅,遭公民團體批評對中國態度過於軟弱,不敵各方壓力,今年8月底首任任期即將屆滿的她,已表明不會爭取第二任,但承諾在卸職前會提出新疆報告,卻遲遲未出,原因啟人疑竇,此間恐有北京黑手介入。

路透引據消息人士報導,中國自6月底起,向駐日內瓦各國外交使團發出信函,對該報告表達了「嚴正關切」。消息來源分別為不具名的三名外交人員與一名人權專家。

信函宣稱,此報告恐使人權議題益發政治化,激化各方對立,有損聯合國人權事務高級專員公署(Office of the High Commissioner for Human Rights,OHCHR)與成員國的公信力。「我們強烈呼籲巴舍萊專員勿公布這類評估報告。」

中國駐日內瓦代表團發言人劉玉印對信函一事三緘其口,僅稱近百國已就中國新疆問題表達支持,並反對任何以人權之名,干預中國內政。一名中國外交部發言人稱,巴舍萊應已從新疆行親眼所見該地的安全穩定,同時強調各方意圖汙衊中國形象的努力,都是徒然。

路透從消息人士取得的信函內容,口吻較為軟化,但據悉,本有另一版本,用字遣詞強硬的多,指所謂的新疆報告既無授權,也違反OHCHR職權,更會損及其個人聲譽。

事實上,包括中國在內,透過遊說該人權單位爭取支持的做法,各國行之有年,該專署的舉措雖無法律效力,卻有權就違反人權情事展開調查。本次爆料消息人士稱,中國信函直接針對最高專員遊說之舉,實屬罕見,在千絲萬縷的經濟連結下,各國實難「對中國說不」。

習近平與新疆吉爾吉斯民間口述文學《瑪納斯》(Manas)表演人員合影(圖/美聯社)