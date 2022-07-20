Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

聯合國新疆報告難產 路透：中國力阻人權專員發布報告

中國直接施壓各國，聯手籲高級專員三思

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/20 13:57
中國國家主席習近平訪新疆維吾爾自治區（圖／美聯社）

中國國家主席習近平訪新疆維吾爾自治區（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）今年5月造訪新疆，卻始終未交出報告。路透披露，中國出手干預，藉由信函施壓，不讓她公布報告。

巴舍萊的新疆之旅，遭公民團體批評對中國態度過於軟弱，不敵各方壓力，今年8月底首任任期即將屆滿的她，已表明不會爭取第二任，但承諾在卸職前會提出新疆報告，卻遲遲未出，原因啟人疑竇，此間恐有北京黑手介入。

路透引據消息人士報導，中國自6月底起，向駐日內瓦各國外交使團發出信函，對該報告表達了「嚴正關切」。消息來源分別為不具名的三名外交人員與一名人權專家。

信函宣稱，此報告恐使人權議題益發政治化，激化各方對立，有損聯合國人權事務高級專員公署（Office of the High Commissioner for Human Rights，OHCHR）與成員國的公信力。「我們強烈呼籲巴舍萊專員勿公布這類評估報告。」

中國駐日內瓦代表團發言人劉玉印對信函一事三緘其口，僅稱近百國已就中國新疆問題表達支持，並反對任何以人權之名，干預中國內政。一名中國外交部發言人稱，巴舍萊應已從新疆行親眼所見該地的安全穩定，同時強調各方意圖汙衊中國形象的努力，都是徒然。

路透從消息人士取得的信函內容，口吻較為軟化，但據悉，本有另一版本，用字遣詞強硬的多，指所謂的新疆報告既無授權，也違反OHCHR職權，更會損及其個人聲譽。

事實上，包括中國在內，透過遊說該人權單位爭取支持的做法，各國行之有年，該專署的舉措雖無法律效力，卻有權就違反人權情事展開調查。本次爆料消息人士稱，中國信函直接針對最高專員遊說之舉，實屬罕見，在千絲萬縷的經濟連結下，各國實難「對中國說不」。

延伸閱讀：
【百口莫辯】新疆再教育營文件外流 出校要上銬押解、逃跑一律擊斃
【新疆再教育營】暗夜裡的腳步聲 BBC揭維族女子遭輪姦凌虐

聯合國新疆報告難產 路透：中國力阻人權專員發布報告
習近平與新疆吉爾吉斯民間口述文學《瑪納斯》（Manas）表演人員合影（圖／美聯社）
中國
北京
人權
聯合國
新疆
巴舍萊

相關新聞

〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
2022/07/19 14:39
中國猴頭菇第9度出包　印尼、菲律賓泡麵檢出農藥不合格遭退運銷毀
中國猴頭菇第9度出包　印尼、菲律賓泡麵檢出農藥不合格遭退運銷毀
2022/07/19 14:20
【中國版「Ｎ號房」】5萬人群組圍獵女童成「產業鏈」 微博刪關鍵字壓熱搜
【中國版「Ｎ號房」】5萬人群組圍獵女童成「產業鏈」 微博刪關鍵字壓熱搜
2022/07/19 11:16
中國「爛尾樓」風暴 公股行庫主管：台灣不會步中國後塵
中國「爛尾樓」風暴 公股行庫主管：台灣不會步中國後塵
2022/07/17 20:08
魚目混珠！中國產鮪魚冒充台灣產　遭日本官方糾正
魚目混珠！中國產鮪魚冒充台灣產　遭日本官方糾正
2022/07/17 09:21

更新時間 : 2022-07-20 14:11 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
7/19起口罩令鬆綁　騎機車、腳踏車、戶外工作者免戴
7/19起口罩令鬆綁　騎機車、腳踏車、戶外工作者免戴
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
【更新】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜重訊記者會證實斥資290億元取得60%股權
【更新】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜重訊記者會證實斥資290億元取得60%股權
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
最新【議程僅半天】2022雙城論壇7/19視訊舉辦　柯文哲提中方擋台灣農產品、共機擾台•傷兩岸民眾感情
最新【議程僅半天】2022雙城論壇7/19視訊舉辦　柯文哲提中方擋台灣農產品、共機擾台•傷兩岸民眾感情