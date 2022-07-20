臺灣古都迎接建城400年！臺南市長公布主視覺及主題音樂　期盼與「世界交陪」共築深厚友誼

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺南市長黃偉哲今(20)日出席「臺南400年」活動，並公布主視覺暨主題音樂，同時宣布各類展現融合與榮光城市風貌的系列活動，自此暖身開跑，他並期盼下一個400年，臺南將帶領臺灣自信前行邁向國際，和「世界交陪」（Kau-puê），與大家共築深厚友誼。

市長黃偉哲表示，臺南即將在2024年邁入400年的里程碑，很高興今天能和外界分享臺南人的喜悅，臺南作為古都的文化內涵已廣為人知，但「臺南400年」不只要緬懷過去，更要展望未來。在「臺南400年」接下來的系列活動裡，南市府也承辦2023年全國運動會，再過幾天就進入全運會倒數400天，不管是400天也好、400年也罷，都希望臺南被全台灣、全世界看見。也希望今天「臺南400年」主視覺及主題音樂的發表，能帶給大家耳目一新的感覺，並呈現台南活力充沛的一面。

黃偉哲指出，上一個400年，臺南參與見證了臺灣的崛起；下一個400年，臺南將帶領臺灣自信前行邁向國際，除展現臺南的自信與驕傲，也期盼如400年紀念活動標語「一起臺南・世界交陪」，歡迎世界一起感受臺南的創新、美感與魅力，讓臺南與世界交陪（Kau-puê），與大家共築深厚友誼。

為將臺南嶄新風貌行銷全世界，臺南市政府精心規劃，從「視覺」與「聽覺」兩大方向著手，為將持續兩年多的一系列精彩活動揭開序幕。

△慢慢變臺南-「一起臺南・世界交陪」臺南四百年主題曲 (由臺南市政府影視支援中心 。 文化局臺南提供)

臺南市政府表示，「臺南400年」主視覺系統，是由臺南出身的設計大師李明道Akibo操刀設計，視覺元素取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城、歷史建築、人文景觀、自然生態，從歷史元素與在地特色中，發想出全新屬於臺南的氣味。

臺南市政府說明，這次主視覺設計，特別在深思臺南歷史脈絡之基礎上，推出雙Logo版本，包括轉化西拉雅族十字繡特色的「融合版」及展望城市未來與自信的「榮光版」，強調族群融合與自由希望。這次主視覺發表包含標誌、圖樣、標準字、標準色彩及應用製作等，臺南4家歷史悠久的餅舖－舊來發、萬川號、寶來香、甘本堂，以及多位臺南設計師也攜手響應搶先運用設計，創造出溫暖典雅的新臺南美學，共同展現臺南四百年的人文風景。

臺南市政府表示，在主題音樂部分，則由臺南在地金曲獎臺語歌王「小黑」謝銘祐老師，以及同為臺南人的饒舌教主「大支」兩位重量級音樂人，共同譜寫臺南400主題曲〈慢慢變臺南〉，將臺南牛肉湯、虱目魚粥、碗粿、百年青草茶等在地美食，以及市井小民生活街景寫入歌詞，搭上懷舊風味十足的編曲和大支輕快的快嘴饒舌，以音樂呈現出道地臺南風味與豐厚人情味，令人忍不住想多聽幾遍。

臺南市政府指出，400年前的1624年，標誌著臺灣正式加入全球大航海時代的行列；400年來，各族群在這塊土地上衝突、合作、共生共榮的種種過程，不只形塑了今日的臺南，更建構了今天的臺灣，使臺灣在世界的舞台上持續閃耀。回顧過去、展望未來，1624年是「臺南與世界一起、互相交陪（Kau-puê）」的開始，2024年將是400年歷史承先啟後的展現。

△照片由台南市政府提供

△照片由台南市政府提供