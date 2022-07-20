畢爾：只有台灣人民可以決定台灣自己的未來

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）歐洲議會副議長畢爾今（20）日晉見蔡英文總統，並在談話中強調，只有台灣人民可以決定台灣自己的未來，呼籲中國停止威脅恫嚇，切勿破壞台灣的蓬勃發展，應在與台灣互相尊重和對話的基礎上，積極且有建設地去維持並守護現狀。

「歐洲議會畢爾（Nicola Beer）副議長訪問團」19日抵台展開為期3日訪問，並於今日上午前往總統府晉見總統蔡英文。蔡英文總統於致詞中感謝歐洲議會關注台灣議題及通過多項友台決議案，並指出台灣和歐盟是理念相近的夥伴，期盼加速推動「雙邊投資協定」，為雙方的人民創造更多福祉，並共同打造具有韌性的民主陣線。

蔡英文指出，這次是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，對雙邊關係的深化，意義非凡。「畢爾副議長是台灣的好朋友，長期在歐洲議會為台灣發聲，不僅支持我們的國際參與，也非常重視台海的和平穩定發展。」

蔡英文提及，在畢爾副議長和歐洲議員朋友的支持下，過去這幾年來，歐洲議會越來越關注台灣議題。從去年1月到現在，已經通過20項友台決議案。藉這個機會，她也要代表台灣人民向畢爾副議長表達誠摯的感謝。

蔡英文表示，台灣和歐盟是理念相近的夥伴，雙方在各領域也不斷加強合作交流。尤其在經貿往來上，歐盟一直是台灣最大外資來源；去年，台灣對歐洲的投資也創下歷史新高。就在這個月初，歐洲議會剛通過決議案，支持台灣和歐盟持續深化經濟關係，並且加強供應鏈合作。

蔡英文還提到，現在，歐盟執行的「綠色新政」和「數位轉型」計畫，也跟台灣積極發展的戰略產業方向不謀而合。在今年初，她提出「強化歐洲鏈結計畫」，希望台灣和歐盟一起建立更堅實的夥伴關係，並且加速推動「雙邊投資協定」，為雙方的人民創造更多的福祉。

蔡英文強調，「面對威權主義擴張，台灣位處在民主防線的最前緣，我們有能力，也願意和世界各國分享經驗，也期待跟民主夥伴加強合作，共同打造具有韌性的民主陣線。」

畢爾在致詞指出，台灣和歐洲在地理上雖然遙遠，但共享價值使彼此連結在一起，歐洲覺得與台灣非常親近。非常高興看到台灣社會選擇由下而上的民主體制，台灣的公民不論任何黨派、政治立場，都能團結在一起，持續發展台灣蓬勃有活力的民主。

畢爾說，台灣是一個積極活躍、且有自信的民主政體，致力於提供並守護台灣人民的言論自由、經濟繁榮以及人民自決的權利，台灣是多元的土地，她也非常肯定台灣能制訂政策保護少數族群的權利。

她說，歐洲深信台灣值得全球的支持和認可，因為台灣的專業知識在世界上扮演關鍵角色，台灣值得全球的認同與支持，因為台灣是具有戰略重要性、負責任、可信賴的國際夥伴，不論是要求成為世界衛生大會的觀察員，或與歐洲洽簽雙邊貿易投資協定，或升級歐洲在台的經貿代表工作，都值得全球的支持。

畢爾指出，歐洲議會通過了許多友台的決議案，這不僅是因為歐洲議會的信念，也是因為她個人的理念。她認為，全球理念相近的民主陣營應當正視台灣的訴求，歐洲議會的政策方向即是深化、鞏固並多元發展對台關係。歐洲和台灣十分契合，雙方皆具有理念相近的社會，以及共享的價值和目標，一起在這個基礎上持續發展。

此外，畢爾也提及，持續要維護和平穩定，並且反對任何試圖改變現狀、挑釁的作為，「我們非常樂意與中國保持友好關係，但是，我要在此聲明，歐洲對中國逐漸趨向單方面改變現狀的做法表達嚴正關切」。

她強調，單方面改變現狀的局面，不論基於任何說辭，無論如何，絕對不能發生，只有台灣人民可以決定台灣自己的未來，呼籲中國停止威脅恫嚇，同時也告誡中國切勿破壞台灣的蓬勃發展，而是應該在與台灣互相尊重和對話的基礎上，積極且有建設地去維持並守護現狀。

畢爾主張，台灣有實力、有尊嚴、有潛能，台灣應當得力於自由、和平的發展，透過活躍的公民社會，讓民主茁壯成長，無庸置疑的是，歐洲議會支持台灣對民主、和平以及主權的追求，她也在此發願，會致力實現她本人以及歐洲議會的信念，也就是，促進區域的和平、安全及穩定，為世界、為歐洲、為台灣而努力。