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超閃！台北大稻埕情人節首度引進日本水上爆破煙火　彩蛋嘉賓、演出卡司、店家優惠搶先看！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/20 12:02
台北大稻埕情人節將上演長達8分鐘的煙火秀。(圖擷取自台北旅遊網)

台北大稻埕情人節將上演長達8分鐘的煙火秀。(圖擷取自台北旅遊網)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 「大稻埕情人節」將於30日延平河濱公園登場，原子少年、柯震東、詹雯婷Faye將接棒帶來演出。

大稻埕情人節除了有精采的浪漫煙火秀，演出陣容也於近日公布，包含DJ賴皮、All in 5、黃奕儒、黃霆睿、琳誼、冰球樂團、魏嘉瑩、原子少年等將接力帶來演出，壓軸嘉賓Faye詹雯婷將演唱經典歌曲，彩蛋嘉賓包含新科影帝柯震東、于子育、范少勳。

現場下午起有胖卡美食、文創市集、「愛，守候」打卡裝置物；晚上8時10分將施放長達8分鐘「愛，一直都在」煙火秀，今年引進在「日本花火大會」上引發話題的變色花柱，更首度嘗試「水上爆破」煙火橋段，將綻放整個臺北夜空。當天不克前往的民眾也可於台北旅遊網臉書、三立新聞網直播室等平台觀看直播。

此外，前期活動自即日開跑，民眾只要在活動響應店家消費滿300元，即可獲得心型酒精噴瓶1個；當日消費累積滿730元，即可憑發票至大稻埕遊客中心兌換活動聯名羽毛筆指甲油，每日限量6組，送完為止；活動期間與打卡裝置合照上傳，即有機會抽中活動聯名禮盒或台北101觀景台票券。

「大稻埕情歌音樂會」將於7月23日永樂廣場舉辦，伍浩哲及黃晨富演唱；今年部分合作店家將於7月23日及30日兩日配合活動延長營業時間。

更多活動、交通管制及防疫訊息請上活動官網查詢。

超閃！台北大稻埕情人節首度引進日本水上爆破煙火　彩蛋嘉賓、演出卡司、店家優惠搶先看！
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