【安倍國喪】日本政府：預定9月27日於日本武道館舉行

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本首相安倍晉三8日於街頭助選遇刺身亡，日本政府將為其舉辦國喪，這也是二戰以來第2位獲國喪之禮以待的首相。日媒報導，安倍國喪預計於9月27日舉行將，22日的內閣會議上將正式決定。。

《NHK》報導，前首相安倍為日本憲政史上在位最長的首相，亦在國內政治與外交上取得重大成就，現任首相岸田文雄決議於今日秋季為安倍舉行國喪（日本稱「國葬」）。

報導指出，安倍的國喪將於東京都千代田區的「日本武道館」舉行，相關細節仍在磋商中，預計於22日的內閣會議上做出決定。

安倍為繼佐藤榮作後，二次大戰後第2位獲國喪之禮的日本首相。基於正教分離，日本政府於二戰後廢除1926年所公布的「國喪令」，1967年時，佐藤榮作內閣會議決定以特例舉辦哀悼前首相吉田茂國喪，地點在武道館，而安倍國喪將依循前例。

報導還指出，有部分反對黨對於安倍國喪提出反對與擔憂，認為並無足夠理由進行國葬。對此，內閣官房長官松野博一於上午記者會表示，安倍的成就確實令人矚目，在位8年8個月也是立憲政府史上最長的，安倍以出色的領導與執行能力為面臨嚴峻國內外情勢的日本承擔起首相重任，考慮到過內外對安倍廣泛的慰問與懷念，政府決定為其舉行國喪。

松野也表示，將會向持不同意見的人，解釋舉行國喪的意義。