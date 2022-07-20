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台北文學館籌備處正式掛牌　市民出示身分證可免費入館

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/20 11:26
(圖/台北市文化局)

(圖/台北市文化局)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 「台北文學館籌備處」19日舉行掛牌典禮，市長柯文哲說：「文學是城市的靈魂。」將文學推廣到城市的每個角落。

由台北市文化局與台北市文化基金會主辦，台灣文學發展基金會策劃執行的「台北文學館籌備處」於「文藝資料研究及服務中心」現址掛牌，市長柯文哲與文化局長蔡宗雄、作家向陽、封德屏在舞台上一同揭幕；台灣文學發展基金會更邀請五個城市的華文文學代表，包含韓秀、黃英哲、王潤華、陳思和和白先勇，錄製影片慶賀。

柯文哲表示，一個城市進步的程度不只是硬體建設，看待文學的態度也是一個指標，台北是自由多元的城市，希望民眾能從物質文明的成長，跨越到精神層面的成長。

柯文哲說明，台北市在文學推廣上成果斐然，包含已舉辦15年的台北文學季、25年的台北文學獎及23年的台北詩歌節等活動。台北文學館籌備處掛牌成立文學館籌設諮詢委員會，邀請專家學者們對於文學館的定位、選址及營運模式來進行討論。

文訊雜誌社封德屏社長致詞時坦言心情複雜與激動，文訊累積的作家史料與珍貴手稿、照片是「甜蜜的負荷」，但也是作家們努力的心血結晶。特別感謝張榮發先生從2006年至2016年不收文訊場地租金，2017年開始又得到童子賢先生的贊助。

封德屏提到，多年來台北文學館的設立終於有一線曙光，前陣子也舉辦了「共繪台北文學藍圖──百位文化人的城事提案」論壇，獲得諸多響應。

作家向陽表示，百年前台灣文化協會在大稻埕成立，而40年前文訊雜誌社文藝資料研究及服務中心設立，超越黨派、意識形態而成為台灣與世界華文重心之地。期許台北文學館的在地性、公共性與全球性，能讓台北成為首善的文化城市。

同時，因應台北文學館籌備處成立，台北市民7月20日起只要出示身分證件，即可免費入館，運用相關研究索引資源，或於館內閱讀珍貴館藏。

台北文學館籌備處參觀資訊　
開放日期：2022/7/20（三）─2022/12/30（五）
開放時間：週一─週五 9:30-17:30 中午不休息（週六日、國定假日休息）
開放地點：張榮發基金會大樓B2（臺北市中正區中山南路11號B2）
開放資訊：臺北市市民出示身分證件，即可免費入館
台北文學館籌備處

更新時間 : 2022-07-20 11:48 GMT+08:00

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