大貓熊家族鼻子頂住樹幹生悶氣？台北市動物園：察言觀色了解當下情緒與需求

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）人的心情無法天天是晴天，動物朋友的心情也會受到各種事件影響而有所變化，加上天氣酷熱，心情難免有些煩躁，台北市立動物園今(20)日表示，保育員們每天都會察言觀色，透過觀察不同動物的叫聲、行為與肢體動作，來嘗試了解動物們當下的情緒與需求。

台北動物園表示，保育員和粉絲們或許都已經發現，大貓熊妹妹「圓寶」心情不美麗時，竟會和姐姐「圓仔」做出相同的動作，她們都會用鼻子去頂住樹幹「生悶氣」，有時一頂就頂了將近十分鐘，不論保育員如何勸說，就是一動也不動，一直要等到她們自己想通了，才會慢慢解除警報。

很多民眾會疑惑地問，「這是哪招呀？」「姊妹沒有一起生活，怎麼會出現一樣的動作呢？」「甚麼事讓她們心情不好呢？」「怎麼知道她們心情不好呢？」。

台北動物園分享，貼心的保育員們每天都會察言觀色，透過觀察不同動物的叫聲、行為與肢體動作，來嘗試了解動物們當下的情緒與需求。每當有陌生的氣味出現在大貓熊家族的領域中時，他們除了會出現警戒的動作外，也常會發出「生氣的」噴氣聲音，就像小孩啜泣停不下來一樣，常常要持續很長一段時間，才會慢慢停下來。

「圓仔」和「圓寶」不開心的時候，居然都會用鼻子頂住樹幹這招來表達「不滿」，保育員回想多年前媽媽「圓圓」確實也出現過這樣的動作。當然，每個動物個體都會有自己特別在意和不喜歡的事物，像「圓仔」就特別不喜歡金屬碰撞的聲音。

台北市動物提到，大貓熊家族大多數的時間心情是挺不錯的，在炎熱的夏天，看到他們泡在涼涼的冷泉中，感覺真的好享受，甚至可以觀察到他們開心地潑著水玩耍。木屑泳池一向是他們的最愛，不論是大熊、小熊，都愛把自己「裹滿」木屑，除了把木屑「撒」在自己身上外，更喜歡在木屑堆裡滾來滾去，確實能感受到他們放鬆和享受的表情。最近發現媽媽「圓圓」和妹妹「圓寶」一起「擠」在木屑池中，讓人突然驚覺「圓寶」真的長大好多呀。

照片由Taipei Zoo提供

照片由Taipei Zoo提供