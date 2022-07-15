「里仁 邀你一起多走幾步」守護台灣 實踐永續共好

為了安心、為了永續，你願意多走幾步？ 里仁攜手台灣農友轉作有機、與食品廠共同研發無添加產品將近25 年，努力實踐有機農業、食安健康及環境永續共好。今年特別以「 值得多走幾步」為主題，傳遞多年來實踐產銷永續共好的價值， 並邀請消費大眾一起為守護土地和健康的價值多走幾步。

「里仁是為推動永續而生的社會企業，因為瞭解到永續並非少數人努 力就能達成的成果，因此除了『做該做但還沒有人做的事』， 在推動永續的過程中，人與人之間的『誠信、互助、感恩』 是我們非常重視的價值。」里仁總經理李妙玲說。 里仁看起來是一間有機通路， 實際上做的事情是將產業鏈上中下游的農友、 廠商和消費者串連起來，加在一起發揮更大的影響力。

台灣人熟悉的老品牌「永盛米粉」和「福義軒」在與里仁合作後， 開啟了事業第二春。百年老店永盛米粉， 幾年前面臨市面上追求低成本、高產能， 而紛紛轉向調和玉米澱粉製作的炊粉而備受考驗。 生產出來的純米米粉乏人問津，工廠差點要收起來， 因為當時有里仁的相挺，才能保留純米米粉17道工法的百年技藝。 在福義軒爆紅以前，也曾面臨經營困境， 恰好碰上里仁找上門合作無添加餅乾。 里仁對餅乾配方的要求一度難倒了製餅多年的老師傅，老師傅直呼「 這做不出來！」。從烤不熟、焦黑、口感差的餅乾，到上市熱賣， 中間歷經半年的挫折與嘗試。里仁為了支持福義軒， 買下過程中的打樣品，減少福義軒開發成本。福義軒老闆感動地說： 「這塊胚芽餅不是福義軒的，它是里仁那麼多人支持出來的。」

為了做出里仁想要的無色素、香料和氫化油的夾心酥， 台灣零食界要角「咪咪樂」也投入足足一年的時間研發。 五十年零食廠首次面臨「卡關」，江老闆分享， 最大的體悟是里仁對食品不以利潤為導向， 而是以使用好原料做出好產品為前題。像這樣長達一年的研發歷程， 幾乎發生在每一家與里仁合作的廠商身上。 為了製作健康安心的零食，「從一百分做起」 是里仁的產品開發原則。

每一款健康的好產品，都需要一群人長時間的堅持與投入。 里仁願意逆著風向， 以自有產品來努力實現市場規模還未成形的產品想像， 為需要突破的技術瓶頸累積經驗和能量。里仁為了初心，多走幾步， 農友和廠商為了用心，多走幾步，消費者為了安心，多走幾步， 守護寶島和地球，邀請你一起多走幾步。