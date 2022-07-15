「里仁 邀你一起多走幾步」守護台灣 實踐永續共好

為了安心、為了永續，你願意多走幾步？里仁攜手台灣農友轉作有機、與食品廠共同研發無添加產品將近25年，努力實踐有機農業、食安健康及環境永續共好。今年特別以「值得多走幾步」為主題，傳遞多年來實踐產銷永續共好的價值，並邀請消費大眾一起為守護土地和健康的價值多走幾步。
「里仁是為推動永續而生的社會企業，因為瞭解到永續並非少數人努力就能達成的成果，因此除了『做該做但還沒有人做的事』，在推動永續的過程中，人與人之間的『誠信、互助、感恩』是我們非常重視的價值。」里仁總經理李妙玲說。里仁看起來是一間有機通路，實際上做的事情是將產業鏈上中下游的農友、廠商和消費者串連起來，加在一起發揮更大的影響力。
台灣人熟悉的老品牌「永盛米粉」和「福義軒」在與里仁合作後，開啟了事業第二春。百年老店永盛米粉，幾年前面臨市面上追求低成本、高產能，而紛紛轉向調和玉米澱粉製作的炊粉而備受考驗。生產出來的純米米粉乏人問津，工廠差點要收起來，因為當時有里仁的相挺，才能保留純米米粉17道工法的百年技藝。在福義軒爆紅以前，也曾面臨經營困境，恰好碰上里仁找上門合作無添加餅乾。里仁對餅乾配方的要求一度難倒了製餅多年的老師傅，老師傅直呼「這做不出來！」。從烤不熟、焦黑、口感差的餅乾，到上市熱賣，中間歷經半年的挫折與嘗試。里仁為了支持福義軒，買下過程中的打樣品，減少福義軒開發成本。福義軒老闆感動地說：「這塊胚芽餅不是福義軒的，它是里仁那麼多人支持出來的。」
為了做出里仁想要的無色素、香料和氫化油的夾心酥，台灣零食界要角「咪咪樂」也投入足足一年的時間研發。五十年零食廠首次面臨「卡關」，江老闆分享，最大的體悟是里仁對食品不以利潤為導向，而是以使用好原料做出好產品為前題。像這樣長達一年的研發歷程，幾乎發生在每一家與里仁合作的廠商身上。為了製作健康安心的零食，「從一百分做起」是里仁的產品開發原則。
每一款健康的好產品，都需要一群人長時間的堅持與投入。里仁願意逆著風向，以自有產品來努力實現市場規模還未成形的產品想像，為需要突破的技術瓶頸累積經驗和能量。里仁為了初心，多走幾步，農友和廠商為了用心，多走幾步，消費者為了安心，多走幾步，守護寶島和地球，邀請你一起多走幾步。