【分析】台灣家樂福出售案7/19拍板　統一、全聯本土量販雙強對立•態勢底定

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）傳了近8個月的台灣家樂福出售案19日正式拍板，由統一集團吃下法方全部股權，加上全聯去年底併購大潤發，零售業「大者恆大」，統一、全聯本土量販雙強對立態勢已定，競爭強度不容小覷。

過去兩年實體零售受疫情重挫，法商家樂福在歐洲經營辛苦，加上需砸錢投資數位化，法方股東依其全球策略考量，擬出售台灣家樂福60%股權，也掀起國內零售業洗牌契機。

若不計算會員制的好市多，台灣家樂福為國內第一大量販業者，法方去年底宣布釋出台灣家樂福股權，吸引各方搶親；除持有家樂福4成股權的統一集團強調有「優先購買權」，主動拋出意願外，包括遠東集團、凱雷、momo富邦媒、國泰等集團都表態有意收購，成為近8個月來零售業界熱議話題。

法國超市巨擘家樂福（Carrefour）集團在近40個國家有超過1萬3000家門店，構成多元零售型態銷售網絡，是世界領先的食品零售商之一。家樂福集團2021年營收為812億歐元，門店加總擁有超過37萬名員工，全球共有超過50萬人為家樂福工作。

家樂福近年陸續退出亞洲地區，繼2019年將中國家樂福賣掉後，19日再敲定出售手上6成台灣家樂福股權，正式退出台灣市場。

統一企業、統一超商19日深夜在台灣證券交易所召開重大訊息記者會宣布，分別回購49.5%與10.5%台灣家樂福股份，暫估交易金額合計新台幣290億元；交易完成後，統一企業持有台灣家樂福70%股份、統一超商持股30%，統一集團100%取得台灣家樂福股權。

在現代化與數位化浪潮推動下，零售通路業成為對規模與資本要求甚高的產業，近年包括台灣或全球都見到整併動作；即使電商市場蓬勃發展，虛實整合儼然是零售新顯學，但有影響力的實體通路仍然奇貨可居。

根據中央社，台灣超市2020年市場產值達新台幣2299億元，其中，全聯市占率逾6成，第2名的頂好市占僅5.9%。

而像家樂福、好市多這類綜合賣場被歸類為「量販業」，2020年市場規模為2287億元，好市多市占率42.8%、家樂福32.3%，第3名是大潤發11.7%，第4名愛買4.6%；若不計算會員制的好市多，家樂福實為台灣量販一哥，且於2020年底收購頂好及Jasons超市。

超市龍頭全聯去年斥資新台幣115億元收購大潤發，規劃將建立跨部門溝通平台，整併超市與量販各自專長，以雙品牌並進，持續發揮對消費市場的實戰經驗與互補性。

對統一集團而言，回購台灣家樂福後，集團將擁有超商、超市、量販及線上電商等不同零售業態，等於是補齊零售「全通路」最後一塊拼圖，意味著台灣零售業「大者恆大」趨勢確立，也讓超商、超市和量販的界線越來越模糊。

當吃下大潤發的超市一哥全聯、對上吃下家樂福的超商龍頭統一集團，零售市場雙強對決已成定局。

不過，公平會15日才祭出7大負擔有條件通過全聯併購大潤發一案，這回超商龍頭統一集團要拿下量販家樂福全數股權，消費者日後是否面臨零售市場被壟斷的局面，公平會的態度仍待觀察。

統一集團宣布收購台灣家樂福，牽動國內量販板塊變化，學者分析，過去大家關心同一種產業型態的「市場占有率」，不過隨著科技演進、生活習慣改變，零售業走向全通路策略，未來零售業競爭力端看「荷包占有率」。

統一與統一超19日深夜宣布共砸新台幣290億元，正式併購台灣家樂福。交易完成後，統一集團將取得全台340間門店經營權包含68家量販店、272家超市與頂級超市、129家商場、家樂福商標使用權、部份量販店及物流中心，若加計統一超商約6503間門市，統一集團穩坐台灣零售業霸主地位。

高雄科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪分析，統一收購家樂福後，加上其現有的統一時代百貨、統一超商、康是美藥妝店等品牌與通路，將補齊原本缺乏的量販或超市這塊，這讓統一對於製造商或批發商，無論是採購力量或議價能力都會大增。

吳師豪說，先前全聯在家樂福併購頂好超市之後，也宣布併購大潤發，就是嘗試要挑戰統一集團在零售業的領導地位，如今統一併購家樂福，形成實體通路的「範疇經濟」雛形，代表統一集團零售版圖「全通路」時代的來臨。

吳師豪解釋，在此「範疇經濟」多角化經營成形後，消費者每日的食衣住行育樂等不同需求，幾乎都可對應到統一集團旗下所有實體通路，加上更為無遠弗屆的虛擬通路，統一集團幾乎能滿足消費者所有需求。

他分析，如此一來，統一更容易管理跨通路會員、金流或支付，從超商、量販店到百貨等通路，如今都屬於同一系統，消費者能共用累積點數與優惠，影響力非常大，這就是所謂的「顧客占有率」。

吳師豪表示，過去大家談的是「市場占有率」，如今統一收購家樂福後，可以讓消費者的荷包，在一個月內可支配的生活花費，全都可以在統一集團消費，這就是「顧客占有率」或「荷包占有率」，勢必成為未來零售業決勝關鍵之一。

吳師豪表示，統一集團自此不止已有規模經濟，也開始具備「範疇經濟」的雛形，讓統一無論是在上游採購、與同業競爭，到下游消費者的鞏固，都能兼顧，且同時對消費者來說，也更為方便。

至於統一收購家樂福後，是否會誤踩公平交易法的壟斷紅線，對此吳師豪認為不必擔心，壟斷多半是在同一種產業型態才會被認定，統一集團沒有實際經營大型量販店，預料不至於造成問題。

針對統一集團斥資新台幣290億元，取得台灣家樂福全部股權是否涉及壟斷問題，中央社20日引述統一回應，量販店、超市和超商是完全不同業態，應不會構成市場擔憂，統一企業持股70%，股權設計有因應作法。

統一及統一超19日晚間11時40分召開重訊記者會，由統一財務長陳國煇及統一超財務長吳玟琪說明董事會決議，由於牽涉台灣和法國同步作業，因此選擇在深夜公告。

統一強調，此回購案將讓集團全通路布局更加完善，可提供更廣泛優質服務給更多消費者，集團將持續生態鏈規劃，讓在地中小企業與農漁民產品提供給消費者享用。

不過，統一超為超商龍頭，併購國內量販店一哥家樂福，是否涉及壟斷問題，統一財務長陳國煇說，量販店、超市和超商是完全不同業態，應不會構成市場擔憂；股權結構上，統一企業持股70%，也是著眼業態不同，在股權設計也做到相關不一樣的作法。

陳國煇指出，會按照規定在簽完約後15天內，向公平會申報。

至於合併後，台灣家樂福是否改名，陳國煇說明，交易案中商標授權都有相關安排，未來台灣家樂福經營，交易過程中都可以無縫接軌和銜接過渡。

【分析】台灣家樂福出售案7/19拍板 統一、全聯本土量販雙強對立•態勢底定

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