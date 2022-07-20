互別苗頭？美國班福特號昨日行經台海 中共山東號航母過金門外海

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台海不平靜？媒體報導，美國伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」昨日例行通過台灣海峽，而中國的山東號航空母艦也貼金門外海航行，今則共機更再度侵擾我國西南防空識別區，一度僅距恆春40海哩，遭我空軍驅離。

美國海軍第七艦隊（United States Seventh Fleet）19日發布新聞稿指出，伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold DDG-65）19日通過台灣海峽，執行「航行自由」例行性任務。

美軍第七艦隊表示，「班福特號」通過台灣海峽的航行自由行動，表明美國對自由和開放的印太地區的承諾。美軍第七艦隊強調，美國軍隊會在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

國防部今日上午證實，美驅逐艦乙艘，航經臺灣海峽由南向北行駛。 通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

無獨有偶，《自由時報》今（20）日報導，暱稱「妖怪」的中共山東號航空母艦（弦號17么拐）昨日也被紀錄的 現身台海中線以西，，並中國沿海南下通過金門外海。

報導指出，「妖怪」後疑似有補給艦跟隨，並被在西南空域盤旋的美國空軍RC-135鎖定目標。

此外，今早共軍運八反潛機現蹤西南空域襲擾，遭我軍廣播驅離，根據廣播及航跡記錄，共機7時39分進入我西南防空識別區，高度4千公尺，反潛機航跡一度貼著領海線距領海線20哩，距離恆春最近距離40浬，遭我空軍在空警戒並廣播驅離。