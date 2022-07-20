加速台灣長航時無人機產業鏈　工研院組燃料電池與無人機整合聯盟

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）疫情零接觸商機帶動無人機快速發展，工研院19日攜手10家產研機構籌組「燃料電池與無人機整合聯盟」，未來將從燃料電池材料、系統整合、數據通訊、無人機應用等方面合作，強化國內燃料電池與長航時無人機技術實力，提升產業競爭力與搶攻新商機。

經濟部技術處表示，根據美國Grand View Research研究指出，全球商用無人機市場到2025年將達到1292.3億美元，市場需求相當可觀。為加速台灣無人機產業發展，技術處透過科技專案持續投入無人機科技研發與應用，從5G無線通訊、飛行控制系統、AI影像辨識到無人飛行載具設計，並已實際應用於物流運輸、農藥噴灑、橋樑檢測、高山運補及遠洋漁群探索等相關場域，未來亦會在離岸風場、輸電網巡檢等不同場域提供多元解決方案。

工研院提到，續航力一直是無人機面臨的最大挑戰，燃料電池系統具有高能量密度優勢，且只需添加燃料即可維持電力，相當於無人機自帶小型發電機，突破傳統鋰電池續航力難題。藉由聯盟成立，將發揮台灣無人機產業具備完整零組件供應鏈的優勢，協助台灣產業在百家爭鳴的無人機市場中搶占先機。為此，透過與中光電智能機器人、中興電工、田屋科技、台灣希望創新、宇嘉通信、東元電機、新普科技、雷虎科技、鐙鋒綠能科技與台灣經濟研究院等10家產研機構，籌組「燃料電池與無人機整合聯盟」。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，無人機應用日趨多元而廣泛，提升續航力及酬載力是全球無人機產業的發展目標，工研院積極投入燃料電池無人機技術發展，以潔淨能源－氫氣為燃料，透過高功率燃料電池電堆與關鍵材料技術，相較於傳統鋰電池電力系統，其飛行時間可長達3倍以上，並藉由機身輕量化設計，提供燃料電池無人機更多酬載重量空間，完成了雙軸旋翼機酬載10公斤飛行126分鐘、多旋翼機酬載5公斤飛行130分鐘、直升機酬載10公斤飛行74.5分鐘等長航時紀錄，滿足戶外巡檢、商業物流、緊急醫療運輸等使用需求。

目前工研院燃料電池無人機已完成一系列場域驗證，如宜蘭頭城至龜山島、澎湖馬公至望安、台南北門至澎湖東吉嶼的多次跨海來回飛行，也成功挑戰海拔3200公尺新達山屋的高山緊急物資遞送飛行，突破氫燃料電池在含氧量低的高山飛行限制。讓原本8小時的山路徒步行程，僅僅18分鐘完成任務。近年來各國無人機法規已逐漸實施，多以最大起飛重量25公斤為須接受機體檢驗的標準，工研院開發之燃料電池無人機，已率先通過民航局燃料電池無人機特種實體檢驗，為國內首架取得跨海、高山及長距離飛行大於80公里的特種實體檢驗合格的無人機。

工研院透過與中光電智能機器人、中興電工、田屋科技、台灣希望創新、宇嘉通信、東元電機、新普科技、雷虎科技、鐙鋒綠能科技與台灣經濟研究院等10家產研機構，籌組「燃料電池與無人機整合聯盟」。(照片由工研院提供)