駐日代表傳遞台灣各界悼念安倍情形 5日創350萬點閱

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）已故前日本首相安倍晉三與台灣交好，台灣民眾自發悼念。駐日代表謝長廷今（20）日於臉書表示，駐日代表處將台灣各界追思安倍的景況分享在官網上，5日內創下350萬點擊率。

謝長廷於臉書撰文指出，安倍前首相在奈良演講時遭到槍擊逝世，台灣失去一位最真摯的好友，從政府到民間，各界都深深表達哀悼。駐日代表處將蔡總統、吳部長在臉書、推特之聲明等文稿以及台灣各界悼念的情形翻譯成日文，在駐日代表處網站建立連結，短短5天點閲次數高達350萬次，讓更多日本人知道台灣人民對安倍的尊敬和懷念。

日前，175位台灣企業、團體及民間人士也響應台灣安倍晉三之友會招募活動，以在日本產經新聞刊登全版廣告表達對安倍晉三的感念與悼念。許多日本民眾知悉後在社群網站表達對台灣的感謝。

中央社也分享日本民眾在日本雅虎網站報導下的留言，包括「感謝台灣民眾溫暖的心。以前對於去海外會感到害怕而沒興趣，但現在首度有我想去的國家。很感謝這種跨越國度的善心」、「台灣有事就是日本有事，大多數日本民眾支持台灣的主權」。

還有日本民眾寫道：「在意的是（政府）舉辦國喪時，是否正式邀台灣。很想告訴外務省勿拘泥前例，要懂得安倍首相的心意，不要做出失禮的事」。



(圖/台日產經友好促進會)