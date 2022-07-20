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駐日代表傳遞台灣各界悼念安倍情形 5日創350萬點閱

對於台灣人對前日本首相安倍晉三的情誼，日本網友回應也相當暖心。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/07/20 09:50
駐日代表處將台灣各界悼念日本前首相安倍晉三的情形傳遞給日本民眾。（圖／翻攝自 台北駐日經濟文化代表處臉書）

駐日代表處將台灣各界悼念日本前首相安倍晉三的情形傳遞給日本民眾。（圖／翻攝自 台北駐日經濟文化代表處臉書）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）已故前日本首相安倍晉三與台灣交好，台灣民眾自發悼念。駐日代表謝長廷今（20）日於臉書表示，駐日代表處將台灣各界追思安倍的景況分享在官網上，5日內創下350萬點擊率。

謝長廷於臉書撰文指出，安倍前首相在奈良演講時遭到槍擊逝世，台灣失去一位最真摯的好友，從政府到民間，各界都深深表達哀悼。駐日代表處將蔡總統、吳部長在臉書、推特之聲明等文稿以及台灣各界悼念的情形翻譯成日文，在駐日代表處網站建立連結，短短5天點閲次數高達350萬次，讓更多日本人知道台灣人民對安倍的尊敬和懷念。

駐日代表傳遞台灣各界悼念安倍情形 5日創350萬點閱

駐日代表傳遞台灣各界悼念安倍情形 5日創350萬點閱

駐日代表傳遞台灣各界悼念安倍情形 5日創350萬點閱

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駐日代表傳遞台灣各界悼念安倍情形 5日創350萬點閱

駐日代表傳遞台灣各界悼念安倍情形 5日創350萬點閱

日前，175位台灣企業、團體及民間人士也響應台灣安倍晉三之友會招募活動，以在日本產經新聞刊登全版廣告表達對安倍晉三的感念與悼念。許多日本民眾知悉後在社群網站表達對台灣的感謝。

中央社也分享日本民眾在日本雅虎網站報導下的留言，包括「感謝台灣民眾溫暖的心。以前對於去海外會感到害怕而沒興趣，但現在首度有我想去的國家。很感謝這種跨越國度的善心」、「台灣有事就是日本有事，大多數日本民眾支持台灣的主權」。

還有日本民眾寫道：「在意的是（政府）舉辦國喪時，是否正式邀台灣。很想告訴外務省勿拘泥前例，要懂得安倍首相的心意，不要做出失禮的事」。

駐日代表傳遞台灣各界悼念安倍情形 5日創350萬點閱

駐日代表傳遞台灣各界悼念安倍情形 5日創350萬點閱
(圖/台日產經友好促進會)
安倍晉三
駐日代表處
謝長廷
台日友好

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2022/07/15 11:52

更新時間 : 2022-07-20 11:47 GMT+08:00

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