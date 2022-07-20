最新民調: 台灣藍綠6都市長參選人•侯友宜最受欣賞、陳其邁居次　林智堅「論文門」影響待觀察

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會昨（7/19）早上在台大校友會館發表七月民調報告，主題是「影響2022 台灣地方大選的若干內外因素：安倍遇刺、新論文門與政府防疫表現」，這是基金會成立以來，第七十一次每月例行重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持/主講，並邀請林濁水、蘇煥智、徐永明等三位專家學者與談。

圖/游盈隆臉書

在2022大選方面，台灣民意基金會比較了藍綠兩大陣營所提的6都參選人, 目前的人氣。在台北市方面，陳時中全國選民欣賞度一成九，蔣萬安一成七；同時，陳時中台北選民欣賞度一成九，蔣萬安一成七。由此可見，目前雙方人氣是旗鼓相當，平分秋色，陳時中暫領先兩個百分點；

第二，在新北市方面，侯友宜全國選民欣賞度四成二，林佳龍一成七；同時，侯友宜新北選民欣賞度五成，林佳龍二成二。由此可見，目前雙方實力懸殊，侯友宜遙遙領先，後續發展端看林佳龍有沒有驚人爆發力來扭轉戰局；

第三，在桃園市方面，林智堅全國選民欣賞度一成八，張善政8.4%；同時，林智堅桃園選民欣賞度三成二，張善政5.8%。林智堅明顯具有優勢，端看後續「新論文門」事件的發展。

民調報告指出, 前新竹市長林智堅意外獲民進黨徵召參選桃園市長，近期卻捲入「新論文門」風波，目前全國選民欣賞度一成，桃園選民欣賞度二成四，人氣不算太差；未來兩個月，「新論文門」事件的發展及其結果將決定性地影響林智堅個人的禍福與民進黨整體選情。

本次調查訪問期間是2022 年7 月11-13 三天；以全國為範圍的20 歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

主要研究發現如下：

一、關於台灣人對安倍遇刺的心情感受，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，七成二感到不同程度的難過，一成九基本上不感覺難過。

二、關於國人對蔡政府決定全國降半旗哀悼安倍的態度，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成六基本上贊成蔡政府這項作為，一成八不贊成。

三、關於台灣人對安倍遇刺可能衝擊台日關係的態度，最新民意顯示，二十歲以上的台灣人中，二成六會擔心因安倍遇刺而導致台日關係倒退，六成七不擔心。

四、關於俄烏戰爭後，國人對兩岸軍事危機的認知，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成二感覺中共（中國）對台灣的軍事威脅增加了，一成五覺得不增不減，8.5%的人覺得減少了。

五、關於台灣人對「台灣海峽是中國內海」的態度，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，81%基本上不同意中共（中國）有關「臺灣海峽是中華人民共和國的內海」的主張，7.3%同意。值得注意的是，有高達51.2%成年人強烈不同意中共當局的主張。

六、關於國人對這次「奧密克戎」（Omicron）大流行的歸因，最新民意顯示，二十歲以上的台灣人中，有明顯過半的人認為是天災，是躲避不了的，兩成一認為純粹是人禍，根本是因蔡政府能力與準備都不足所造成，還有二成認為既是天災也是人禍。

七、關於國人對陳時中所領導「疫情指揮中心」防疫表現的評價，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，對衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」整體表現，約四成八給61 分以上成績，二成二打剛好60 分，兩成六打不及格。整體來看，七成國人給予60 分及格以上成績，平均成績65.17 分。

八、關於國人對陳時中接受民進黨徵召參選台北市長的反應，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成八基本上支持陳時中的參選決定，四成不支持；不支持比支持者多12 個百分點。

九、關於六都市長的防疫表現，最新民意顯示，在二歲以上台灣人眼中，六都市長防疫表現最受肯定的是新北市長侯友宜；第二是高雄市長陳其邁；第三是，台北市長柯文哲；第四是台中市長盧秀燕；第五是桃園市長鄭文燦；第六是台南市長黃偉哲。

十、關於台灣選民欣賞的民進黨六都市長候選人，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，最受選民欣賞的民進黨提名六都市長候選人，高雄市陳其邁二成一，一馬當先；台南市黃偉哲一成三，穩居第二；台北市陳時中一成二，屈居第三；桃園市林智堅與新北市林佳龍都是一成，並列第四；台中市蔡其昌2.1%，敬陪末座。

十一、 關於台灣選民欣賞的國民黨六都市長候選人，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，最受選民欣賞的國民黨提名六都市長候選人，新北市侯友宜三成八，勇奪第一；台中市盧秀燕一成四，穩居第二；台北市蔣萬安一成三，搶居第三；台南市謝龍介5.7%，位居第四；桃園市張善政3.7%，屈居第五；高雄市柯志恩2.8%，敬陪末座。

十二、 關於前新竹市長林智堅「新論文門」風波，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成六基本上認為事態嚴重，四成八認為並不嚴重。

十三、 關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成三基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成五不贊同；贊同者比不贊同者多17.9 個百分點。

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十四、 關於蘇貞昌內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成九基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成一不滿意。滿意比不滿意多8 個百分點。

十五、 關於台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成四支持民進黨，一成五支持國民黨，一成五支持民眾黨，3.2%支持時代力量，2.1%支持台灣基進，二成八中性選民。