Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

邁向淨零碳排　台灣中鋼攜手成大研發負碳科技氫能冶金

中鋼說明：負碳的基礎原理是利用氫與氧結合產生水與鐵，進而取代碳排。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/20 09:20
照片右起：中鋼翁朝棟董事長與成大蘇慧貞校長共同簽署MoU合影。（照片由中鋼提供）

照片右起：中鋼翁朝棟董事長與成大蘇慧貞校長共同簽署MoU合影。（照片由中鋼提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為邁向2050淨零碳排，中鋼公司與成功大學19日共同簽署MoU並宣布攜手成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，未來透過產學合作、人才培育與技術研究，塑造共研中心成為綠色能源與永續產業相關知識與理論的創新基地。

中鋼董事長翁朝棟表示，為達成2050年淨零碳排長期目標，中鋼規劃2項極低碳鋼鐵生產技術，其一是二氧化碳捕捉封存(CCUS)，其二為建立氫基直接還原鐵製程，亦即將鐵礦以綠氫還原成直接還原鐵(DRI)，再投入電爐生產鋼液。成大是中鋼創新技術的長期合作夥伴，在再生能源、CCUS等領域具有前瞻的技術基礎，期許共研中心的成立不僅協助中鋼2025年落實「能效提升」的短程減碳目標，另為2050年碳中和蓄積厚實的研發能量。

成大校長蘇慧貞表示，為解決全球暖化問題、實踐環境永續的目標，成大去年主導建置台灣首座負碳排示範工廠，希望藉由科學研發及創新科技為人類生活帶來橫跨社會、科技、經濟、環境的正面影響力。

據中鋼新聞稿的說明，負碳的概念是讓二氧化碳的移除量比排放量多，在技術面以碳捕捉再利用及封存(CCUS)為主，而氫能冶金製程是中鋼淨零排放路徑的關鍵技術，基礎原理是利用氫與氧結合產生水與鐵，進而取代碳排。

中鋼表示，儀式後並邀請對於相關技術領域有所認識的澳洲莫納許大學余艾冰特聘教授(Prof.Aibing Yu)、成大能策中心主任林大惠特聘教授、中鋼杜憲文博士及成大陳維新特聘教授共進行4場專題演講。
淨零碳排
成大
中鋼
再生能源
全球暖化
科技
經濟
環境
社會
負碳排
環境永續

相關新聞

〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
2022/07/19 14:39
蔡英文接見大西洋理事會訪團 艾斯培：應遠離戰略模糊
蔡英文接見大西洋理事會訪團 艾斯培：應遠離戰略模糊
2022/07/19 14:33
台灣邁向淨零碳排！新興廢水處理技術研討會暨創新水科技展熱鬧登場
台灣邁向淨零碳排！新興廢水處理技術研討會暨創新水科技展熱鬧登場
2022/07/19 14:12
中研院下修台灣今年GDP至3.52%、CPI估3.16%、民間投資成長4.39%
中研院下修台灣今年GDP至3.52%、CPI估3.16%、民間投資成長4.39%
2022/07/19 09:14
讓身障者不僅微笑、也活得有尊嚴　新北市第32家北大學勤小作所開幕
讓身障者不僅微笑、也活得有尊嚴　新北市第32家北大學勤小作所開幕
2022/07/18 17:33

更新時間 : 2022-07-20 11:47 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
7/19起口罩令鬆綁　騎機車、腳踏車、戶外工作者免戴
7/19起口罩令鬆綁　騎機車、腳踏車、戶外工作者免戴
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
【更新】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜重訊記者會證實斥資290億元取得60%股權
【更新】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜重訊記者會證實斥資290億元取得60%股權
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
最新【議程僅半天】2022雙城論壇7/19視訊舉辦　柯文哲提中方擋台灣農產品、共機擾台•傷兩岸民眾感情
最新【議程僅半天】2022雙城論壇7/19視訊舉辦　柯文哲提中方擋台灣農產品、共機擾台•傷兩岸民眾感情