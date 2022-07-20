邁向淨零碳排　台灣中鋼攜手成大研發負碳科技氫能冶金

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為邁向2050淨零碳排，中鋼公司與成功大學19日共同簽署MoU並宣布攜手成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，未來透過產學合作、人才培育與技術研究，塑造共研中心成為綠色能源與永續產業相關知識與理論的創新基地。

中鋼董事長翁朝棟表示，為達成2050年淨零碳排長期目標，中鋼規劃2項極低碳鋼鐵生產技術，其一是二氧化碳捕捉封存(CCUS)，其二為建立氫基直接還原鐵製程，亦即將鐵礦以綠氫還原成直接還原鐵(DRI)，再投入電爐生產鋼液。成大是中鋼創新技術的長期合作夥伴，在再生能源、CCUS等領域具有前瞻的技術基礎，期許共研中心的成立不僅協助中鋼2025年落實「能效提升」的短程減碳目標，另為2050年碳中和蓄積厚實的研發能量。

成大校長蘇慧貞表示，為解決全球暖化問題、實踐環境永續的目標，成大去年主導建置台灣首座負碳排示範工廠，希望藉由科學研發及創新科技為人類生活帶來橫跨社會、科技、經濟、環境的正面影響力。

據中鋼新聞稿的說明，負碳的概念是讓二氧化碳的移除量比排放量多，在技術面以碳捕捉再利用及封存(CCUS)為主，而氫能冶金製程是中鋼淨零排放路徑的關鍵技術，基礎原理是利用氫與氧結合產生水與鐵，進而取代碳排。

中鋼表示，儀式後並邀請對於相關技術領域有所認識的澳洲莫納許大學余艾冰特聘教授(Prof.Aibing Yu)、成大能策中心主任林大惠特聘教授、中鋼杜憲文博士及成大陳維新特聘教授共進行4場專題演講。